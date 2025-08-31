יום ראשון, 31.08.2025 שעה 15:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

מילסון הוצע למכבי ת"א, הדרישות גבוהות מדי

חשיפת "שיחת היום": הכוכב האדום לא רוצה את הקיצוני ופנתה לצהובים בניסיון לייצר עסקה, אך הדרישות גבוהות מאוד. באליקווישה עדיין המועמד המוביל

|
פליסיו מילסון (הפייסבוק הרשמי של הכוכב האדום)
פליסיו מילסון (הפייסבוק הרשמי של הכוכב האדום)

חשיפת התכנית “שיחת היום”: על פי מקורות בסרביה, הכוכב האדום בלגרד הציעה למכבי תל אביב להחזיר לשורותיה את פליסיו מילסון, זאת אחרי שחלון ההזדמנויות שלו לעבור ל-MLS כבר נסגר, כאשר המטרה של הסרבים היא למצוא לשחקן הכנף האנגולי קבוצה חדשה בימים הקרובים.

במכבי ת”א רוצים להתחזק בשחקן כנף וכידוע מנהלים מו”מ עיקש מול לובן על וויליאם באליקווישה, אך במקביל פועלים בגזרות נוספות כמו זו של הליו וארלה השייך לגנט, אך הבלגים שבהתחלה היו נכונים לשלוח אותו בהשאלה, שינו כיוון ביממה האחרונה ומתבלטים בנושא כאשר הם בעצמם מתקשים להתחזק בעמדה הזו של הכנף. 

עם זאת, הדרישות הכספיות של מילסון, שרוצה לשמור על החוזה שלו שמוערך ביותר ממיליון אירו נטו לעונה, וגם של הכוכב האדום גבוהות מאוד וכמו שזה נראה, אין סיכוי ריאלי לעסקה עליו. באליקווישה עדיין המועמד המועדף על הצהובים.

מילסון לא הצליח להשתלב בכוכב האדום בלגרד והמעבר שלו לשם נחשב כלא מוצלח בלשון המעטה. כבר בינואר ניסו הסרבים להיפטר ממנו, אך אז דרשו להחזיר את ההשקעה שלהם בשחקן בדמות דמי העברה גבוהים וכל העסקאות אשר היו על השולחן לגביו – נפלו. כזכור, הם שילמו בזמנו 5 מיליון אירו בעסקה שיכולה לעלות עד לכדי 6 מיליון אירו. 

פליסיו מילסון (חגי מיכאלי)פליסיו מילסון (חגי מיכאלי)

מאז הוא לא הרבה לשחק, אומם שותף ב-27 משחקים בליגה הסרבית וגם במפעלים הנוספים קיבל דקות, אך במרבית הפעמים לא כשחקן הרכב וגם כשפתח, רק מספר פעמים בודד סיים 90 דקות. למרות זאת, הוא עדיין הצליח לרשום 8 שערים ו-4 בישולים בעונה שעברה, והוסיף עוד 2 שערים ו-3 בישולים הקיץ במוקדמות של הכוכב האדום באירופה ובליגה הסרבית שנפתחה. במכבי ת”א ינסו עד יום שלישי בלילה להשלים הבאה של שחקן כנף. 

