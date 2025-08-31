יום שני, 01.09.2025 שעה 08:13
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5726-4929פילדלפיה יוניון1
5236-4229סינסינטי2
5040-4829שארלוט3
5033-4929נאשוויל4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4639-4328קולומבוס קרו7
4432-3827ניו יורק סיטי8
4038-4229ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3140-3628ניו אינגלנד רבולושן11
2649-3228אטלנטה יונייטד12
2535-2828טורונטו13
2451-2929מונטריאול14
2454-2629די.סי. יונייטד15
 מערב 
5634-5429סן דייגו אפ.סי1
5132-4829מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4133-4526FC לוס אנג'לס5
3938-3628פורטלנד טימברס6
3833-2927אוסטין7
3648-3829קולורדו ראפידס8
3551-5329סן חוזה ארת'קווייקס9
3246-3728יוסטון דינמו10
3136-2827ריאל סולט לייק11
3047-3927דאלאס12
2757-4328קנזס סיטי13
2150-3328סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

טוקלומטי נפצע בחגיגת השער, ישחק מול מסי?

החלוץ שכבש בדקה ה-87 וסידר לשארלוט 1:2 דרמטי על ניו אינגלנד נראה מדדה בחגיגות, מאמנו בטוח: "ישחק מול מיאמי". ומה עם הצעירה והשיא שעל הפרק

|
עידן טוקלומטי (רויטרס)
עידן טוקלומטי (רויטרס)

עידן טוקלומטי המשיך הלילה (בין שבת לראשון) בכושר המצוין שלו עם שער ניצחון בדקה ה-87. הוא סידר לשארלוט ניצחון דרמטי, 1:2 על ניו אינגלנד ועיליי פיינגולד, אבל הוא גם נפצע במהלך החגיגות עם חבריו.

טוקלומטי כבש בנגיחה שהאריכה את רצף הניצחונות של שארלוט לשמונה, אם כי הוא נראה מדדה קלות במהלך חגיגת השער. בסיום מאמן שארלוט, דין סמית’, סיפר שהחלוץ נפצע במפשעה: “זה לא נראה רציני, אין לי ספק שהוא יחזור למשחק מול מיאמי".

המשחק הבא של שארלוט מול ליאו מסי, לואיס סוארס, סרחיו בוסקטס, ג’ורדי אלבה ורודריגו דה פול ייערך רק בעוד שבועיים אחרי פגרת הנבחרות. כעת השאלה היא האם טוקלומטי יוכל לשחק עם הנבחרת הצעירה מול בוסניה והולנד.

אגב, אם טוקלומטי יכבוש ארבעה שערים נוספים עד סיום הליגה הסדירה ב-MLS, הוא ישווה את שיא השערים לעונה של שארלוט. חתום עליו קרול סווידרסקי עם 12 שערים. כדי להגיע לכך, הישראלי יצטרך להבקיע ארבעה שערים בחמישה משחקים, שאחד מהם כאמור מול מסי וחבריו.

שער הניצחון היה השער התשיעי העונה של טוקלומטי בכל המסגרות ויש לו גם ארבעה בישולים. החלוץ כבש שבעה שערים ב-11 המחזורים האחרונים ב-MLS.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */