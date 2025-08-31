טוקלומטי נפצע בחגיגת השער, ישחק מול מסי?

עידן טוקלומטי המשיך הלילה (בין שבת לראשון) בכושר המצוין שלו עם שער ניצחון בדקה ה-87. הוא סידר לשארלוט ניצחון דרמטי, 1:2 על ניו אינגלנד ועיליי פיינגולד, אבל הוא גם נפצע במהלך החגיגות עם חבריו.

טוקלומטי כבש בנגיחה שהאריכה את רצף הניצחונות של שארלוט לשמונה, אם כי הוא נראה מדדה קלות במהלך חגיגת השער. בסיום מאמן שארלוט, דין סמית’, סיפר שהחלוץ נפצע במפשעה: “זה לא נראה רציני, אין לי ספק שהוא יחזור למשחק מול מיאמי".

המשחק הבא של שארלוט מול ליאו מסי, לואיס סוארס, סרחיו בוסקטס, ג’ורדי אלבה ורודריגו דה פול ייערך רק בעוד שבועיים אחרי פגרת הנבחרות. כעת השאלה היא האם טוקלומטי יוכל לשחק עם הנבחרת הצעירה מול בוסניה והולנד.

אגב, אם טוקלומטי יכבוש ארבעה שערים נוספים עד סיום הליגה הסדירה ב-MLS, הוא ישווה את שיא השערים לעונה של שארלוט. חתום עליו קרול סווידרסקי עם 12 שערים. כדי להגיע לכך, הישראלי יצטרך להבקיע ארבעה שערים בחמישה משחקים, שאחד מהם כאמור מול מסי וחבריו.

שער הניצחון היה השער התשיעי העונה של טוקלומטי בכל המסגרות ויש לו גם ארבעה בישולים. החלוץ כבש שבעה שערים ב-11 המחזורים האחרונים ב-MLS.