טיפסה על מגדל אייפל: ישראל הדהימה את צרפת

פשוט מטורף. התחלה שקולה התפתחה לשבריר של ציפיות שהתפוצצו בסיום, כאשר נבחרת ישראל רשמה את אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה עם 69:82 על צרפת הגדולה, וחזרה למאזן חיובי פחות מ-24 שעות לאחר ההפסד הדרמטי מול פולין.

החבורה של אריאל בית הלחמי פתחה עם התאמות הגנתיות מוצלחות מול הטריקולור, שבצד השני גם הם הענישו מתחת לסל עם חסימות של מוחמדו ג’ייטה וגרשון יאבוסלה. דני אבדיה התעורר והחל לקחת את הכדור פנימה כדי לסחוט עבירות ולהכניס את חבריו לקצב. גם אחרי שירד למנוחה, חיפו ים מדר ותומר גינת בהיעדרו ושמרו על הנבחרת קרובה.

ברבע השני הדברים החלו להתחבר לחבורה בכחול-לבן גם בצד ההתקפי, כאשר רומן סורקין ואיתן בורג מקצה הספסל הישראלי הצליחו לפתוח את ההגנה של הצרפתים ולהעלות את הנבחרת ליתרון, ועל אף התעוררות של הצרפתים בהובלת זאכרי ריזאשה, נמרוד לוי עם סל בחדירה הוריד את הנבחרות להפסקה בשוויון 36:36.

ההגנה של הישראלים המשיכה לעשות את העבודה גם בחזרה להתמודדות, כאשר גם ים מדר ודני אבדיה דייקו לשלוש והיתרון החליף צד מול היכולת הטובה של יאבוסלה. אלי אוקובו עם שבע נקודות רצופות החזיר את צרפת ליתרון נקודה לפני הרבע האחרון, אך הישראלים לא הורידו ראש.

בפתיחת הרבע האחרון הצרפתים לא מצאו בעל בית על המגרש, והעיפו זריקות ממרחק שלא הלכו לשום מקום, כאשר ים מדר ודני אבדיה הובילו כל אחד בתורו התקפות מעבר שהובילו את הנבחרת ליתרון דו-ספרתי פחות מארבע דקות לסיום. משם זה כבר היה שואו טיים ישראלי, כשצרפת נראתה חסרת מוטיבציה מול הישראלים שהיו ראשונים לכל כדור וכדור.

אריאל בית הלחמי שמח (FIBA)

כעת החבורה של בית הלחמי תרצה לחזור לקרקע ולהיערך לקראת המשחק מול בלגיה בשלישי (15:00), אותו יצטרכו לנצח כדי להבטיח את שמינית הגמר ללא תלות בנבחרות אחרות, אך הערב עדיין יהיה שייך לבחורים שלנו שהתעלו לציפיות והביאו את אחד הניצחונות הגדולים שידענו, שייכנסו לספרי ההיסטוריה.

קלעו לנבחרת ישראל: דני אבדיה (8 ריבאונדים) 23 נקודות, ים מדר 17, תומר גינת 14, רומן סורקין 12 (8 ריבאונדים), איתן בורג 5, יובל זוסמן 3, נמרוד לוי ורפי מנקו 2 כ”א.

קלעו לנבחרת צרפת: זאכרי ריזאשה 14 נקודות, אלי אוקובו 13, ג’יילן הורד 12, מוחמדו ג’ייטה 9, גרשון יאבוסלה 7, תיאו מלדון 5, בילאל קוליבאלי 4, סילבאן פרנסיסקו ונדיר חיפי 2 כ”א וטימותי לובאאו קבארו נקודה אחת.

ים מדר ודני אבדיה חוגגים (FIBA( (אחר)

הקהל הישראלי בהמנון (FIBA)

ים מדר מתחמם בפתיחה (FIBA)

רבע ראשון: 17:22 לנבחרת צרפת

חמיישית נבחרת ישראל: ים מדר, יובל זוסמן, דני אבדיה, נמרוד לוי ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת צרפת: תיאו מלדון, איזייה קורדינייה, בילאל קוליבאלי, גרשון יאבוסלה ומוחמדו ג’ייטה.

המשחק החל בהחטאה של דני אבדיה בחדירה, שהובילה במהרה למעבר של הצרפתים שנגמר בדאנק של מוחמדו ג’ייטה הענק. איבוד של צרפת אחרי עזרה טובה של נמרוד לוי מתחת לסל הוביל ללחץ על דני שאיבד גם הוא. ים מדר עם איירבול בצבע לא הצליח לעלות את ישראל על הלוח, אך בצד השני שוב הצרפתים טעו בהתמסרות.

החטאה של לוי על גרשון יאבוסלה הענק המשיכה להקשות על הנבחרת למצוא את הנקודות הראשונות, כאשר גם זוסמן ראה השחקן של ניו יורק ניקס חוסם אותו ונועל את הצבע. אחרי עוד החטאה של הטריקולור בצד השני, אבדיה סחט עבירה וקלע את הנקודה הראשונה של החבורה של בית הלחמי.

ים מדר נחסם על ידי גרשון יאבוסלה (FIBA)

אחרי נקודות של תיאו מלדון בצבע, מדר חש גם הוא את נחת זרועו של יאבוסלה ונחסם מאחור, אך אבדיה שוב היה שם כדי לדייק מחוץ לקשת. הגנה יחסית טובה של ישראל הצליחה לסבך את הצרפתים בהתקפה העומדת, אך סורקין החטיא לשלוש בצד השני. קרינגטון עלה לפרקט והחטיא ניסיון לשלוש, אך סורקין היה שם לתקן.

ג’יילן הורד עם דאנק פתח את ההגנה הישראלית, כאשר גם זאכרי ריזאשה עלה הלוח עם שתי שלשות, כאשר באמצע דני עם דאנק גדול הקפיץ את האוהדים הישראלים. שחקן מכבי ת”א של הצרפתים המשיך לעשות נזק לישראל בהתקפות המעבר, כשההתקפה של נבחרת נראית מעט אבודה ללא דני על הפרקט. סליבאן פרנסיסקו חתך את ההגנה והגיע על לסל לשתיים קלות, אך תומר גינת עם שלשה רחוקה וים מדר עם שתיים במתפרצת לא נתן לצרפתים לברוח.

דני אבדיה שומר על הכדור (FIBA)

ג'יילן הורד בדאנק (FIBA)

רבע שני: שוויון 36:36

יאבוסלה התגבר על שמירה כפולה כדי למצוא את ריזאשה לבד לשתיים בצבע. גינת המשיך לתת הכל על הפרקט וספג עבירה אגרסיבית בצבע בדרך לשתיים משלו מקו העונשין. ים מדר עם סל ועבירה השלים מהלך של שלוש נקודות מרשים. אלי אוקובו סחט מרפי מנקו עבירה ושמר את צרפת בהובלה.

הגנה טובה של ישראל הובילה לאייר בול של נדיר חיפי על הבאזר, פרדריק פוטו קרא לפסק זמן כדי לא לתת לחבורה של בית הלחמי להיכנס לקצב גם התקפה. מדר עם לייאפ קל בהתקפת המעבר צימק לנקודה בלבד, ולאחר מכן טימותי לואאו קבארו עם עבירה במאבק על הריבאונד אפשר לסורקין לשים את הנבחרת ביתרון ראשון דרך קו העונשין.

איתי שגב עולה לסל (FIBA)

אבדיה חזר לפרקט והוסיף עוד שתיים מהעונשין, כאשר גם איתן בורג עם נקודות ראשונות סיים מתפרצת אחרי חטיפה נוספת מהידיים של נאדיר חיפי, והשווה את התוצאה. אבדיה עם עבירת תוקף חזר לספסל למנוחה נוספת, וראה את בורג עם ביטחון יתר מעיף זריקה לשום מקום, שהתלוותה בקריצה וחיוך של אריאל בית הלחמי, כאשר חבורתו עדיין חזק בתמונה למול יכולת רעה למדי של הפייבוריטית מנגד.

אחרי עוד החטאה צרפתית, לוי מצא את יובל זוסמן פנוי לשלשה שהלכה פנימה ושמה את ישראל שוב בהובלה. בורג המשיך לנצל את ההזדמנות ועשה עבודה טובה למדי בהגנה, כאשר סורקין עם שתיים בצבע מעל כל הידיים של הצרפתים שמר על היתרון הישראלי. ההגנה הישראלית לא הצליחה למנוע מג’ייטה פלואוטר פשוט, אך נמרוד לוי עם חדירה איזן רגע לפני הבאזר.

דני אבדיה מסיים בדאנק (FIBA)

רבע שלישי: 55:56 לנבחרת צרפת

ג’ייטה חסם את אבדיה כבר בפתיחת המחצית השנייה, אך בהזדמנות הבאה איבוד כדור של זוסמן סיכל הזדמנות לקחת את היתרון. ג’ייטה עם שתיים עבר את דני בלי בעיה בצבע, ובצד השני תומר גינת הוציא מריזאשה עבירה בחדירה. אחרי החטאות של גינת, חברו להפועל ת”א ים מדר תפר שלשה ענקית אחרי קרוסאובר והחזיר את היתרון לכחול-לבן. אחריו גם דני עם סטפ בק הגדיל לארבע והקפיץ באוויר את הקהל הישראלי.

בית הלחמי עם עבירה טכנית בעקבות שריקה לא מובנת קיבל אזהרה, כשבינתיים יאבוסלה צימק מהעונשין לנקודה בלבד, אך תומר גינת חלף בלי להסס על פני ג’ייטה וסיים מהלך של סל ועבירה בשלוש נקודות. ג’יילן הורד המשיך לנצל את היעדרותו של אלכס סאר והיה נקודת אור של הצרפתים בהתקפה, כאשר יאבוסלה עם שתיים מחצי מרחק החזיר את נבחרתו להובלה והביא את בית הלחמי לקחת פסק זמן.

קאדין קרינגטון מול הגנה הצרפתית (FIBA)

איבוד של סורקין אפשר לריזאשה לשים שתיים קלות בצד השני במתפרצת, אך דני שוב נכנס בכל הכוח ולסחוט עבירה בדרך לשתיים מהעונשין. בצד השני אבדיה עם חטיפה מיאבוסלה לא הצליח הפעם לקלוע בצד השני, אך רפי מנקו עם הניסיון שם שתיים רחוקות. קרינגטון שוב לא היה בקצב וירד חזרה לספסל, כאשר הצרפתים עדיין מתקשים בהתקפה אך לא נותנים לישראל לייצר בריחה.

החטאות נוספות של צרפת שלחו את פרדריק פוטו למזכירות לפסק זמן, אך גם בחזרה למשחק לא הצליחו חניכיו להגיע לזריקות נוחות מול ההתאמות של ישראל. אלי אוקובו עם שלשה פתוחה צימק לנקודה, אך איתן בורג עם חדירה חתך את ההגנה הצרפתית ושמר על ההובלה, אך בצד השני רשם עבירה על אוקובו שהשלים שלשה ועבירה והעלה את צרפת ליתרון 55:56 לקראת הרבע האחרון.

איתן בורג שומר על נדיר חיפי (FIBA)

רבע רביעי: 69:82 לנבחרת ישראל

הרבע נפתח בשלשה נוספת של אוקובו, שעלתה באגרסיביות. אחרי ניסיונות חוזרים של צרפת, גינת שם שתיים בחדירה יפה. אבדיה עם שלשה גדולה החזיר את הנבחרת ליתרון, והוסיף עוד שתיים במתפרצת וסחט עבירה על אוקובו כדי להשלים שש נקודות מהירות. אחריו גם ים מדר עם שלשה אדירה ניצל את חוסר תשומת הלב של הצרפתים כדי להרעיד את האולם בקאטוביץ’ ולשלוח את צרפת למזכירות.

תומר גינת וים מדר עם התמסרויות גדולות הגדילו את ההפרש לשבע, בדקות טובות של הישראלים. אחרי עוד עבירת תוקף של פרנסיסקו בצד השני, תומר גינת תיקן החטאה לשלוש של ים מדר, ושמר על הנבחרת ביתרון. עוד פוזשן הגנתי אדיר נגמרה בזריקה שהלכה לשום מקום, ים מדר במעבר סיים בדרך ליתרון דו-ספרתי של הנבחרת. אחרי סחיטת עבירה ענקית של גינת, ים מדר עם עוד שתיים מרחוק תסכל את הצרפתים.

מטווח נוסף של הצרפתים שזרקו ללא היכר, נגמר כל פעם בידיים ישראליות, כאשר ים מדר פרגן לאבדיה ברך לעוד דאנק, והבטיחו את הניצחון הסנסציוני מול צרפת הגדולה.

דני אבדיה ואריאל בית הלחמי שמחים (FIBA)

תומר גינת בעננים (FIBA)