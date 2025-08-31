יום ראשון, 31.08.2025 שעה 11:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

בטבריה מאוכזבים, אך יודעים: "רק משחק אחד"

תחושות קשות בקבוצה אחרי ה-7:0 מול ב"ש: "כשמתחילים ככה משחק בטרנר, הסוף יהיה רע". חודדה: "אם נלמד מהמשחק הזה, גם נרוויח ממנו". וגם: מכבי ת"א

|
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

בעירוני טבריה כמובן שלא היו מרוצים מהתבוסה הקשה להפועל באר שבע (7:0), שהיא גם תבוסת השיא של המועדון הצעיר, אך גם לא התאבלו יותר מדי בגלל התוצאה. חדר ההלבשה לאחר המשחק היה שקט במיוחד והשחקנים היו מכונסים בעצמם. 

“כשאתה מתחיל משחק בטרנר עם ספיגה אחרי דקה, ו-2:0 כבר בדקה השמינית, אתה יודע שהסוף יהיה רע”, אמרו במועדון. “ידענו מראש שלעבור את פתיחת המשחק בשלום יהיה קריטי ולא הצלחנו בזה בכלל, אבל בסוף ידענו שאלה יחסי הכוחות ומדובר אמנם בהפסד כואב, אבל זה רק משחק אחד. הגישה היום לא הייתה טובה והיינו מאוד רכים, אבל יש ימים כאלה”. 

“קיבלנו היום שיעור”, אמר לאחר המשחק המאמן, אלירן חודדה. “שיעור שאם נלמד ממנו איך לעלות למשחקים כאלה להבא, עוד יכול מאוד לעזור ולהרים אותנו בהמשך”. 

שחקני עירוני טבריה מתוסכלים בפעם השנייה להערב (חגי מיכאלי)שחקני עירוני טבריה מתוסכלים בפעם השנייה להערב (חגי מיכאלי)

“היינו רכים מדי. לא יכול להיות שניתן חופש כזה לשחקנים של באר שבע, במרחק של פחות מעשרים מטר מהשער שלנו”, המשיך חודדה והתייחס למה שלא אהב מקצועית בקבוצה שלו אתמול, “אבל כשאתה בפיגור 0:2 אחרי עשר דקות ובפחות שחקן זה כבר כמעט לגמרי עניין מנטלי ואין הרבה מה לקחת מקצועית מזה”. 

“זה לא נעים ואפילו משפיל לקבל תבוסה כזאת”, אמר שחקן בקבוצה, אך סייג: “אבל בכדורגל יכול להיות גם משחק כזה ונצטרך ללמוד לא להראות ככה בהמשך”. 

אם יש משהו שכן מדאיג מאוד את אנשי המועדון, הוא ההרחקה של סאמביניה, שיחמיץ את המשחק הבא מול מכבי ת’’א (13.9, גרין, 20:00). אונדרז' באצ'ו עדיין פצוע ובקבוצה ינסו לנצל את פגרת הנבחרות בכדי להכשיר אותו למשחק. “ללא שני הבלמים הקבועים יהיה קשה מאוד נגד מכבי תל אביב”, אמרו במועדון, “נקווה שבאצ'ו יחלים עד אז”. בקבוצה ינסו להכשיר במהלך הפגרה גם את והיב חביבאללה, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי. 

שחקני טבריה המתוסכלים מתלוננים לשופט (חגי מיכאלי)שחקני טבריה המתוסכלים מתלוננים לשופט (חגי מיכאלי)

בקבוצה ייקחו כעת יומיים של מנוחה ולאחריה יתחילו להתכונן לקראת מכבי ת’’א. “בשורה התחתונה, אנחנו עם נצחון אחד והפסד אחד”, סיכם חודדה. “כמו שלא יצאנו מגדרנו לאחר הניצחון בשבוע שעבר, לא נערוף ראשים אחרי ההפסד”. 

“שלוש נקודות משני המשחקים הראשונים זה בסך הכל מה שציפינו ורצינו”, אמרו במועדון. “אם נראה אחרת נגד מכבי ת’’א ונעשה גם תוצאה טובה, אף אחד לא יזכור את מה שהיה כאן הערב”.

עוד בטבריה, מאוויס צ’יבוטה, שהתאמן עם הקבוצה בשבוע שעבר, שוחרר ולא יחתום. החלוץ ללא קבוצה כרגע והתאמן עם טבריה כדי לראות את מצבו, אך הצוות המקצועי החליט לא להחתים אותו.

אלירן חודדה (מרטין גוטדאמק)אלירן חודדה (מרטין גוטדאמק)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */