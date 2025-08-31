בטבריה מאוכזבים, אך יודעים: "רק משחק אחד"

בעירוני טבריה כמובן שלא היו מרוצים מהתבוסה הקשה להפועל באר שבע (7:0), שהיא גם תבוסת השיא של המועדון הצעיר, אך גם לא התאבלו יותר מדי בגלל התוצאה. חדר ההלבשה לאחר המשחק היה שקט במיוחד והשחקנים היו מכונסים בעצמם.

“כשאתה מתחיל משחק בטרנר עם ספיגה אחרי דקה, ו-2:0 כבר בדקה השמינית, אתה יודע שהסוף יהיה רע”, אמרו במועדון. “ידענו מראש שלעבור את פתיחת המשחק בשלום יהיה קריטי ולא הצלחנו בזה בכלל, אבל בסוף ידענו שאלה יחסי הכוחות ומדובר אמנם בהפסד כואב, אבל זה רק משחק אחד. הגישה היום לא הייתה טובה והיינו מאוד רכים, אבל יש ימים כאלה”.

“קיבלנו היום שיעור”, אמר לאחר המשחק המאמן, אלירן חודדה. “שיעור שאם נלמד ממנו איך לעלות למשחקים כאלה להבא, עוד יכול מאוד לעזור ולהרים אותנו בהמשך”.

שחקני עירוני טבריה מתוסכלים בפעם השנייה להערב (חגי מיכאלי)

“היינו רכים מדי. לא יכול להיות שניתן חופש כזה לשחקנים של באר שבע, במרחק של פחות מעשרים מטר מהשער שלנו”, המשיך חודדה והתייחס למה שלא אהב מקצועית בקבוצה שלו אתמול, “אבל כשאתה בפיגור 0:2 אחרי עשר דקות ובפחות שחקן זה כבר כמעט לגמרי עניין מנטלי ואין הרבה מה לקחת מקצועית מזה”.

“זה לא נעים ואפילו משפיל לקבל תבוסה כזאת”, אמר שחקן בקבוצה, אך סייג: “אבל בכדורגל יכול להיות גם משחק כזה ונצטרך ללמוד לא להראות ככה בהמשך”.

אם יש משהו שכן מדאיג מאוד את אנשי המועדון, הוא ההרחקה של סאמביניה, שיחמיץ את המשחק הבא מול מכבי ת’’א (13.9, גרין, 20:00). אונדרז' באצ'ו עדיין פצוע ובקבוצה ינסו לנצל את פגרת הנבחרות בכדי להכשיר אותו למשחק. “ללא שני הבלמים הקבועים יהיה קשה מאוד נגד מכבי תל אביב”, אמרו במועדון, “נקווה שבאצ'ו יחלים עד אז”. בקבוצה ינסו להכשיר במהלך הפגרה גם את והיב חביבאללה, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי.

שחקני טבריה המתוסכלים מתלוננים לשופט (חגי מיכאלי)

בקבוצה ייקחו כעת יומיים של מנוחה ולאחריה יתחילו להתכונן לקראת מכבי ת’’א. “בשורה התחתונה, אנחנו עם נצחון אחד והפסד אחד”, סיכם חודדה. “כמו שלא יצאנו מגדרנו לאחר הניצחון בשבוע שעבר, לא נערוף ראשים אחרי ההפסד”.

“שלוש נקודות משני המשחקים הראשונים זה בסך הכל מה שציפינו ורצינו”, אמרו במועדון. “אם נראה אחרת נגד מכבי ת’’א ונעשה גם תוצאה טובה, אף אחד לא יזכור את מה שהיה כאן הערב”.

עוד בטבריה, מאוויס צ’יבוטה, שהתאמן עם הקבוצה בשבוע שעבר, שוחרר ולא יחתום. החלוץ ללא קבוצה כרגע והתאמן עם טבריה כדי לראות את מצבו, אך הצוות המקצועי החליט לא להחתים אותו.