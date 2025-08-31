יום ראשון, 31.08.2025 שעה 11:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

סלאם ג'ידו יעבור בדיקה, מחמאות לאיסט וסבג

קשר הפועל חיפה, שנפצע במהלך ה-1:2 על הפועל ירושלים, יעבור בדיקה, כאשר ההערכה הראשונית לא מעודדת. מחמאות לאיסט ולסבג. אראל: "היה חשוב לנצח"

|
סלאם ג׳ידו יורד באלונקה (עמרי שטיין)
סלאם ג׳ידו יורד באלונקה (עמרי שטיין)

בהפועל חיפה גובר החשש שהקשר סלאם ג'ידו, שנפגע אתמול (שבת) במהלך המשחק מול הפועל ירושלים בברכו והוחלף, ייעדר לתקופה ארוכה, כל זאת במידה ויתברר שהוא סובל מחבלה רצינית בברך. על פי הערכות ראשונות, מדובר בפציעה לא פשוטה. השחקן יעבור בדיקת M.R.I לאחריה ניתן יהיה לאבחן את חומרת הפציעה.

בקבוצה יצאו מעודדים מאוד מה-1:2 על הפועל ירושלים, שהיה למעשה הניצחון הראשון של גל אראל כמאמן ראשי בליגת העל. אראל יכול היה להתעודד בעיקר מהעובדה שהחלוץ ג'בון איסט, שבישל את השער הראשון וכבש את השני, היה מעורב הרבה יותר במשחק מאשר במשחקים הקודמים במסגרת הליגה וגביע הטוטו.

אולם הדבר לא ימנע בעד הפועל חיפה לצרף את רותם חטואל, מולו כבר יש הסכמה שיצטרף לעונה הנוכחית עם אופציה לעונה הבאה. מי שבלטו אתמול במשחק היה בנוסף לג'בון איסט היו גם צמד הזרים ברונו רמירז וסאנא גומז. מבין הישראלים ניתן היה לציין את רוי נאווי ובעיקר את נאור סבג, שכבש שער נהדר.

גג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

גל אראל סיכם את ההתמודדות: “המשחק התפתח לא כמו שרציתי, אך לשמחתי כבשנו שער שני עם הירידה למחצית. במחצית השנייה, במקום לגמור את המשחק, הסתבכנו, ובדקות האחרונות היו כמה רגעים מלחיצים. אחרי השבוע שעבר, היה חשוב לנו לנצח. חשוב לי לייצר קבוצה שרצה ויהיה קשה לשחק נגדה. השחקנים שלי מאד אינטילגנטיים והבינו אחרי טבריה שהם צריכים להיות אגרסיביים ולרצות יותר. יש לנו עוד הרבה מה לתקן, אבל היו הרבה דברים מאוד טובים”.

נאור סבג הוסיף: “אני שמח מאוד על השער ועל הניצחון. באימונים אני בועט הרבה לשער ואני שמח שאתמול הכדור נכנס. יש לנו צוות נהדר ואני משוכנע שאם נתחזק בעוד מספר עמדות נגיע גם השנה לפלייאוף העליון. נבחרת ישראל? אני באופן אישי מודה שהיו זמנים שכן הציק לי שלא זומנתי לסגל הנבחרת, אבל היום אני מתרכז נטו בעבודה במגרש”.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */