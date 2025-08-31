יום ראשון, 31.08.2025 שעה 08:53
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
60-72ויאריאל2
62-62ברצלונה3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
31-12אוססונה13
35-13אוביידו14
24-33אתלטיקו מדריד15
24-33ריאל סוסיאדד16
24-23סלטה ויגו17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"ויניסיוס תרם המון, המשיך להבקיע וזה חשוב"

מאמן ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו, שיבח את הברזילאי, שחזר להרכב: "שיחק טוב יותר מאשר נגד אוססונה". על אמבפה: "לא מודאג ממנו, הוא יבקיע עוד הרבה"

צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)
צ'אבי אלונסו ו-ויניסיוס (IMAGO)

למרות פיגור מוקדם ולא פחות משלושה שערים שנפסלו לה, ריאל מדריד גברה אמש (שבת) 1:2 על מיורקה ושמרה על מאזן מושלם של 9 נקודות מ-9 אפשריות בפתיחת הליגה.

מאמן הקבוצה, צ’אבי אלונסו, התייחס בסיום ההתמודדות לוויניסיוס ג’וניור, שחזר להרכב וכבש את השער השני, שהשלים את המהפך: "הוא תרם המון. הם שיחקו טוב יותר מאשר נגד אוססונה. המשיך להבקיע, וזה חשוב מאוד". על קיליאן אמבפה, אמר: “אני לא מודאג מזה שהוא לא הבקיע. זה יקרה. זה היה קרוב מאוד. אני בטוח שהוא הולך להבקיע הרבה שערים".

על אלברו קאררס: “שמחתי מאוד שהוא הגיע. לא שמעתי שום ויכוח על כמה הוא עלה. ההסתגלות שלו טובה מאוד והוא עושה כמעט הכל טוב. פראן גרסיה? כמובן שדיברתי איתו. אני יודע שהוא, כמו ראול אסנסיו ודוד אלאבה, יהיה מוכן כשיהיה צורך".

מאמן הבלאנקוס התייחס גם למערכת ה-VAR: “ראיתי את זה אחרת מהשופט, אבל הוא שולט. ככה זה. הייתי רוצה להמשיך לדבר, אבל זה לשווא. לדעתי יש שימוש יתר ב-VAR”.

בכיוון הנכון: 1:2 לריאל מדריד על מיורקה
