"האיגוד העדיף לאזרח את קרינגטון ולא את לויד"

בעלי הפועל ת"א, עופר ינאי, עקץ אחרי ההפסד של הנבחרת את הגארד המתאזרח, שקלע 10 נק' בלבד לעומת המתאזרח הפולני, שקלע 27 נק': "לא ברורה הסיבה"

עופר ינאי (חגי מיכאלי)
עופר ינאי (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל רשמה אמש (שבת) הפסד מתסכל, 66:64 לנבחרת פולין במסגרת המחזור השני של היורובאסקט, כאשר מי שספג ביקורות הוא המתאזרח קאדין קרינגטון, שעד כה לא עומד בציפיות בטורניר.

מי שביקר את השחקן ושלח על הדרך עקיצה לאיגוד הכדורסל הוא בעלי הפועל תל אביב, עופר ינאי, שצייץ בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו את הסטטיסטיקה של שחקן הפועל ירושלים (10 נקודות) לעומת זו של המתאזרח של נבחרת פולין, ג’ורדן לויד (27 נקודות) וכתב: “האיגוד הפולני מדהים”.

ינאי טען: "ג'ורדן לויד הוצע לאיגוד הכדורסל כמתאזרח, אבל הם סירבו והמשיכו עם קאדין קרינגטון. אין הסבר למה זה קרה, כמו שהם התנהגו במקרה של ג’ונתן מוטלי”.

כזכור, בעלי הפועל תל אביב פנה במכתב רשמי לאיגוד הכדורסל במטרה לאזרח את שחקן הקבוצה, ג'ונתן מוטלי, שלדבריו אף היה מוכן לשחק במדי נבחרת ישראל.

