הופעה היסטורית: הפועל ב"ש שלחה מסר לליגה

אחרי הניצחון 2:4 על מכבי נתניה בחוץ במחזור הקודם, הפועל באר שבע חזרה לטוטו טרנר והמשיכה את המומנטום עם הצגה גדולה אתמול (שבת). זה הסתיים ב-0:7 מוחץ על עירוני טבריה.

לאחר הניצחון הגדול, איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק לסיכום הערב ההיסטורי של באר שבע ששולח מסר לליגה, בפודקאסט הפועל ב"ש: מי היו המצטיינים, מה החשיבות של קינגס קאנגווה וגם ניהול המשחק המצוין של רן קוז'וק והאם זה אמור להספיק להמשך?

עוד בפרק: הטיפול בסאגת לוקאס ונטורה והאם יישאר בהפועל ב”ש, חשיבות הצמד של איגור זלאטנוביץ', שפת הגוף המשתפרת של דן ביטון, הבישול של איתי חזות, תעלומת ג’וזף סאבובו, הכנות למשחק הבא אחרי הפגרה נגד הפועל ירושלים ועוד.