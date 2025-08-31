יום ראשון, 31.08.2025 שעה 08:36
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
43-42הפועל ת"א2
30-41מכבי חיפה3
31-21בית"ר ירושלים4
33-32בני סכנין5
33-32מ.ס אשדוד6
32-22הפועל חיפה7
37-12עירוני טבריה8
10-01הפועל פ"ת9
12-12עירוני ק"ש10
16-22מכבי בני ריינה11
00-00מכבי ת"א12
04-21מכבי נתניה13
04-22הפועל ירושלים14

הופעה היסטורית: הפועל ב"ש שלחה מסר לליגה

פודקאסט הדרומיים מסכם את ה-0:7 על טבריה: המצטיינים, החשיבות של קאנגווה, ניהול המשחק של רן קוז'וק, זלאטנוביץ'. וגם: האם ונטורה יישאר? האזינו

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

אחרי הניצחון 2:4 על מכבי נתניה בחוץ במחזור הקודם, הפועל באר שבע חזרה לטוטו טרנר והמשיכה את המומנטום עם הצגה גדולה אתמול (שבת). זה הסתיים ב-0:7 מוחץ על עירוני טבריה.

לאחר הניצחון הגדול, איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק לסיכום הערב ההיסטורי של באר שבע ששולח מסר לליגה, בפודקאסט הפועל ב"ש: מי היו המצטיינים, מה החשיבות של קינגס קאנגווה וגם ניהול המשחק המצוין של רן קוז'וק והאם זה אמור להספיק להמשך?

עוד בפרק: הטיפול בסאגת לוקאס ונטורה והאם יישאר בהפועל ב”ש, חשיבות הצמד של איגור זלאטנוביץ', שפת הגוף המשתפרת של דן ביטון, הבישול של איתי חזות, תעלומת ג’וזף סאבובו, הכנות למשחק הבא אחרי הפגרה נגד הפועל ירושלים ועוד.

