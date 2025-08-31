יום ראשון, 31.08.2025 שעה 06:30
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
5726-4929פילדלפיה יוניון1
5236-4229סינסינטי2
5040-4829שארלוט3
5033-4929נאשוויל4
4740-5428אורלנדו סיטי5
4640-5425אינטר מיאמי6
4639-4328קולומבוס קרו7
4432-3827ניו יורק סיטי8
4038-4229ניו יורק רד בולס9
3948-5027שיקאגו פייר10
3140-3628ניו אינגלנד רבולושן11
2649-3228אטלנטה יונייטד12
2535-2828טורונטו13
2451-2929מונטריאול14
2454-2629די.סי. יונייטד15
 מערב 
5333-5228סן דייגו אפ.סי1
5132-4829מינסוטה יונייטד2
4931-4727ונקובר ווייטקאפס3
4438-4827סיאטל סאונדרס4
4131-4425FC לוס אנג'לס5
3938-3628פורטלנד טימברס6
3833-2927אוסטין7
3648-3829קולורדו ראפידס8
3551-5329סן חוזה ארת'קווייקס9
3246-3728יוסטון דינמו10
3136-2827ריאל סולט לייק11
3047-3927דאלאס12
2757-4328קנזס סיטי13
2150-3328סנט לואיס סיטי14
1955-3227לוס אנג'לס גלאקסי15

שולח מסר? שער ניצחון לטוקלומטי בדקה ה-87

MLS: החלוץ כבש שער שביעי ב-11 המחזורים האחרונים ב-1:2 על ניו אינגלנד ופיינגולד (90 דקות), 19 דקות לעבדה. 63 דקות לבריבו, פילדלפיה בפלייאוף

|
עידן טוקלומטי חוגג עם טים רים (רויטרס)
עידן טוקלומטי חוגג עם טים רים (רויטרס)

עידן טוקלומטי ממשיך להוכיח שהוא השחקן הישראלי הכי חם כרגע. הלילה (בין שבת לראשון) חלוץ שארלוט כבש שער ניצחון דרמטי מול ניו אינגלנד ועיליי פיינגולד. גם תאי בריבו ופילדלפיה חגגו וגם השיגו את הכרטיס לפלייאוף של ה-MLS.

ניו אינגלנד – שארלוט 2:1

טוקלומטי פתח כמובן בהרכב האורחים שעלו ליתרון בדקה ה-12: ווילפריד זאהה מסר לרחבה, קרווין ורגאס נגח מצד ימין למרכז וברנדט ברוניקו כבש מקרוב, הכדור שלו הורחק אחרי קו השער. איגנשיוס גנאגו ניצל בלבול בהגנת שארלוט כדי לכבוש מקרוב את השוויון בדקה ה-24 ולקבוע 1:1 במחצית.

הרגע של טוקלומטי הגיע בדקה ה-87 כשאשלי ווסטווד הרים כדור חופשי והחלוץ הישראלי כבש בנגיחה את מה שהפך לשער הניצחון. זה השער התשיעי העונה של טוקלומטי בכל המסגרות ויש לו גם ארבעה בישולים. למעשה, הוא כבש שבעה שערים ב-11 המחזורים האחרונים ב-MLS. אגב, טוקלומטי הוחלף בתוספת הזמן, ליאל עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-71 ומנגד פיינגולד השלים 90 דקות בניו אינגלנד, שעדיין בלי דור תורג’מן .

סינסינטי – פילדלפיה 1:0

בריבו פתח בהרכב של מוליכת המזרח ושיחק 63 דקות. ברונו דמיאני כבש את שער הניצחון בנגיחה אקרובטית בדקה ה-49 אחרי הגבהה של מילאן אילוסקי מצד שמאל. כרגע פילדלפיה מוליכה את כל ה-MLS והיא כאמור הבטיחה את מקומה בפלייאוף.

תאי בריבו חוגג עם יובאן לוקיץתאי בריבו חוגג עם יובאן לוקיץ' בסיום (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
