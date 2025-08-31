"נפלו לנו כבר 3 חלוצים, קבוצות מודות שזה קשה"

בהפועל פתח תקווה פתחו עם המון התלהבות וכדורגל טוב את חצי העונה הראשונה של הקבוצה בבכורה המחודשת בליגת העל, אך גם אמש (שבת), היה ניכר שחסר לקבוצה חלוץ ומחץ בתוך רחבת ה-16, כאשר החבורה של עומר פרץ סיימה ב-0:0 עם עירוני קריית שמונה.

ללא נועם כהן, שסובל מקרע קטן בשריר האחורי ובקבוצה לא רצו לסכנו, המלאבסים הוכיחו שגם בליגת העל הם מגיעים להיות דומיננטיים וללחוץ, אך דווקא לאחר פתיחה טובה, הקצב נרגע בהמשך. "אנחנו צריכים להיראות יותר טוב", אמרו במלאבס.

נכון לרגע זה, אין חלוץ שנמצא במו"מ מתקדם עם הקבוצה, כאשר במועדון סיפרו על הקושי הגדול במציאת אחד כזה בחלון הנוכחי: "לא מעט קבוצות מודות כמה זה קשה לצרף שחקנים זרים בתקופה הזאת. נפלו לנו כבר שלושה כאלה שרצינו", אמרו במועדון.

עומר פרץ (ראובן שוורץ)

כפי שפורסם ב-ONE, במועדון רוצים לצרף גם בעסקת השאלה את שחקן ההתקפה עידן ברנס שחתם בהפועל תל אביב, אבל כרגע יש פערים כספיים בין הצדדים, שנובעים מהרצון שפ"ת תשלם את מלוא שכרו מהאדומים.

"אני חושב שהתיקו משקף. זה משחק ראשון שלנו, לא הצגנו את מה שרצינו, אבל עמדנו טוב ומנענו מק"ש להגיע מצבים. מבחינה התקפית לא ייצרנו מספיק מצבים ולא היינו מספיק מסוכנים", סיכם הבלם איתי רוטמן, שהיה טוב בהמשך ישיר ליכולת שלו עוד מהליגה הלאומית.

איתי רוטמן בעונה שעברה בלאומית (חגי מיכאלי)

"העובדה שלא שיחקנו במחזור הראשון? זה לא השפיע. אני חושב שהגענו מוכנים וחיכינו לזה הרבה זמן. כמובן שלוקח זמן לחבר את הדברים וללמוד את הדרישות של עומר וזה יראה טוב ממשחק למשחק", הוסיף.

על הצ'אנס שלו בליגת העל: "ליגת העל היא לא הליגה הלאומית מבחינת האינטנסיביות, העוצמה והקצב. אני מודע לזה ומנסה ללמוד ולשפר את הטעויות שלי מדי משחק. אני מקווה לבוא למשחק הבא יותר מוכן. המטרות שלי? להתייצב בהרכב ולתפוס מקום של קבע. אם אני מסתכל קדימה, בסוף המטרה שלי היא נבחרת ולהתקדם כמה שיותר".

על המטרה של הפועל פ"ת: "המטרה כרגע היא לתקוע יתד בליגת העל. אם תוך כדי נראה שאנחנו ממשיכים ונמצאים בקצב צבירת נקודות, אז נשנה את המטרות שלנו תוך כדי העונה".