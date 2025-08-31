ז'ו-וואו: שלושער ושתי מספרות לנבש, 3:6 לפ.ס.ז'

שער במספרת הוא מחזה נדיר בכדורגל, אך מה תגידו על שניים כאלה, של אותו שחקן, באותו משחק? האירוע המיוחד הזה קרה אתמול (שבת) במשחקה של פאריס סן ז’רמן, שהביסה 3:6 את טולוז במסגרת המחזור השלישי של הליגה הצרפתית, במשחק שגולת הכותרת שלו היה ככל הנראה המשחק הגדול בקריירה של ז’ואאו נבש, שסיים עם שלושער בלתי נשכח.

המופע של נבש התחיל כבר בדקה השביעית. אז, אחרי כדור חופשי שיצר ערבוביה ברחבה, הכדור הגיע לפורטוגלי, שבעט מספרת אדירה לחיבורים. ברדלי ברקולה הכפיל עבור אלופת אירופה שתי דקות לאחר מכן מבישול של פביאן רואיס, אך בדקה ה-14, קיבלנו שידור חוזר של הנבש – שואו. הפעם, הפורטוגלי השתלט עם החזה, וכמעט מאותו מקום ברחבה, שוב התעופף למספרת נוספת וכבש. מדהים.

פ.ס.ז’ המשיכה לשטוף את המגרש ובדקה ה-31 פנדל של אוסמן דמבלה קבע 0:4, לפני שהוא השלים צמד, עם עוד בעיטה מהנקודה הלבנה בדקה ה-50. בתווך, צ’רלי קרסוול עוד הספיק לצמק עבור טולוז (37), כשעל סף הירידה להפסקה, כריסטיאן קאסרס החמיץ פנדל למארחת. אבל המופע של ז’ואאו נבש נחתם בדקה ה-78. אז, הקשר, הפעם לא במספרת אך עם שער יפה לכשעצמו בבעיטה אדירה לחיבורים, חתם שלושער מטורף. יאן גבוהו (89’) ואלקסיס ווסאה (91’) עוד צימקו. פ.ס.ז’ שומרת על מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים.

לוריין – ליל 7:1

משחק יוצא דופן נוסף. במחצית, התוצאה הייתה 0:0, אבל המחצית השנייה הביאה עמה התפוצצות חסרת תקדים של האורחת. רומן פראו כבש ראשון (46’), מתיאס פרננדס פרדו (53’) הוסיף, טוסין איון צימק בדקה ה-64, לפני שמתיאס פרננדס פרדו השלים צמד (77’), חמזה יגאמן (80’), האקון אמאר הראלדסון (87’), חמזה יגאמן (93’) ואוסאם סהראוי (95’) הוסיפו.