ליגה צרפתית 25-26
93-83פאריס סן-ז'רמן1
90-53ליון2
74-113ליל3
64-63מונאקו4
63-53לאנס5
63-43שטרסבורג6
66-63טולוז7
42-23אנז'ה8
45-23ראן9
34-53מארסיי10
36-53לה האבר11
35-43ניס12
32-13נאנט13
34-23אוקזר14
38-53פ.צ. פאריס15
38-53לוריין16
18-43ברסט17
07-23מץ18

ז'ו-וואו: שלושער ושתי מספרות לנבש, 3:6 לפ.ס.ז'

כזה לא רואים בכל יום. קשר אלופת אירופה כבש שתי מספרות, כל אחת יותר יפה מהשנייה, והוסיף עוד גול לחיבורים בהופעה בלתי נשכחת בטולוז. צמד לדמבלה

|
שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים עם ז'ואאו נבש (רויטרס)
שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים עם ז'ואאו נבש (רויטרס)

שער במספרת הוא מחזה נדיר בכדורגל, אך מה תגידו על שניים כאלה, של אותו שחקן, באותו משחק? האירוע המיוחד הזה קרה אתמול (שבת) במשחקה של פאריס סן ז’רמן, שהביסה 3:6 את טולוז במסגרת המחזור השלישי של הליגה הצרפתית, במשחק שגולת הכותרת שלו היה ככל הנראה המשחק הגדול בקריירה של ז’ואאו נבש, שסיים עם שלושער בלתי נשכח.

המופע של נבש התחיל כבר בדקה השביעית. אז, אחרי כדור חופשי שיצר ערבוביה ברחבה, הכדור הגיע לפורטוגלי, שבעט מספרת אדירה לחיבורים. ברדלי ברקולה הכפיל עבור אלופת אירופה שתי דקות לאחר מכן מבישול של פביאן רואיס, אך בדקה ה-14, קיבלנו שידור חוזר של הנבש – שואו. הפעם, הפורטוגלי השתלט עם החזה, וכמעט מאותו מקום ברחבה, שוב התעופף למספרת נוספת וכבש. מדהים. 

פ.ס.ז’ המשיכה לשטוף את המגרש ובדקה ה-31 פנדל של אוסמן דמבלה קבע 0:4, לפני שהוא השלים צמד, עם עוד בעיטה מהנקודה הלבנה בדקה ה-50. בתווך, צ’רלי קרסוול עוד הספיק לצמק עבור טולוז (37), כשעל סף הירידה להפסקה, כריסטיאן קאסרס החמיץ פנדל למארחת. אבל המופע של ז’ואאו נבש נחתם בדקה ה-78. אז, הקשר, הפעם לא במספרת אך עם שער יפה לכשעצמו בבעיטה אדירה לחיבורים, חתם שלושער מטורף. יאן גבוהו (89’) ואלקסיס ווסאה (91’) עוד צימקו. פ.ס.ז’ שומרת על מאזן מושלם אחרי שלושה משחקים. 

זז'ואאו נבש (רויטרס)

לוריין – ליל 7:1 

משחק יוצא דופן נוסף. במחצית, התוצאה הייתה 0:0, אבל המחצית השנייה הביאה עמה התפוצצות חסרת תקדים של האורחת. רומן פראו כבש ראשון (46’), מתיאס פרננדס פרדו (53’) הוסיף, טוסין איון צימק בדקה ה-64, לפני שמתיאס פרננדס פרדו השלים צמד (77’), חמזה יגאמן (80’), האקון אמאר הראלדסון (87’), חמזה יגאמן (93’) ואוסאם סהראוי (95’) הוסיפו. 

