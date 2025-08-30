קאנגווה: אם אשאר? אין לדעת, בינתיים אני כאן

זו הייתה תצוגת כדורגל גדולה של הפועל באר שבע, שהביסה אתמול (שבת) 0:7 את עירוני טבריה, במשחק אותו אוהדי הדרומיים לא ישכחו זמן רב עם תצוגת תכלית כוללת בה לא התקשו כלל מול הקבוצה מהכנרת.

בסיום המשחק, מאמן הקבוצה המנצחת, רן קוז’וק, דיבר: “ערב חצי טוב. אני רוצה לפתוח את הדברים ולהשתתף בצערה של משפחתו של עידן שתיוי מכל המועדון. כשסיימנו את אירופה, ניתחתי את הדברים בתוך הבית וידעתי שאנחנו קבוצה חזקה מאוד התקפית, שתבקיע הרבה. כמו שלא נלחצנו אז מאי יצירת המצבים, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לייצר כמות כזו של מצבים.

“מפה זה עקביות. לבוא בתחושה שכל משחק זה המשחק האחרון. גם היום הגיעו נגדנו למצבים כי היינו חשופים מאחורה. אני רוצה שעדיין נבין למה אנחנו לא רוצים שיגיעו נגדנו למצבים”.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

על קאנגווה: “השארתי אותו כי הוא היה טוב, נהנה ורציתי שיכבוש עוד. התקרה שלו זו עקביות, לבוא כל שבוע ולהופיע בכל משחק כמו היום. כשסיימנו את אימון החוליות בשבוע שעבר, אמרתי לו שבפעם האחרונה שראיתי אותו כמו שאני רואה אותו, הוא לא הופיע והפסדנו לנתניה. והיום, הושטתי יד לצוות שלי ושאלתי אותם מי רוצה להתערב איתי על קינגס היום?”

על התוצאה ההיסטורית של קבוצתו: “כיף גדול, אבל המשחק הזה הוא של השחקנים הרבה לפניי. במחצית נכנסתי אליהם ואמרתי להם שיש משחקים שאתם צריכים אותי, אבל הפעם אתם לא צריכים אותי”.

על רכש צפוי: “אני מאמין מאוד שיגיע בלם ואולי עוד שחקן התקפה”.

אחד מגיבורי הערב, קינגס קאנגווה, סיפר: “רצינו להתחיל חזק מהפתיחה, אנחנו יודעים שזו קבוצה שמאוד קשה לשחק נגדה, אז רצינו לדחוף וללחוץ כבר מההתחלה. אני חושב שזה הצמד המהיר בקריירה שלי. אני מאוד שמח, אבל אנחנו יודעים שזו רק ההתחלה. אנחנו צריכים להיות מרוכזים ולהתייחס לכל משחק שיבוא.

“אני מאמין שיש לנו סיכוי לאליפות, אבל אנחנו צריכים להסתכל משחק אחד קדימה. אי אפשר לדעת אם אני אשאר, אבל בינתיים אני כאן ואני נהנה מהכדורגל”.

אלירן חודדה (מרטין גוטדאמק)

גם מאמן הקבוצה המובסת, אלירן חודדה התייחס למשחק: “לא נעים בכלל. דקה שישית כבר היה 0:2, דקה 13 כבר היינו עם עשרה שחקנים. כשאתה פותח משחק בצורה כזו, אי אפשר לסיים את הערב בטוב בטרנר. בראש ובראשונה האחריות היא שלי, נצטרך ללמוד מזה הרבה להמשך העונה, כי לא נראינו טוב בכלל היום”.

על כמות הספיגות: “ידענו שבאר שבע קבוצה יותר איכותית ויותר טובה, ידענו שהם גם ילחצו מההתחלה, אבל בכדורגל אתה לפעמים מתכנן דברים והם לא יוצאים לפועל. באדום נגמר הסיפור. הפערים בין באר שבע לטבריה הם לא 0:7, יש פערים, אבל זה לא צריך להיראות ככה. ערב לא נעים בכלל למועדון, הכי לא נעים מאז שאני נמצא פה, ונצטרך ללמוד ממנו הרבה להמשך העונה”.

על חיזוקים אפשריים: “אנחנו פתוחים לעוד שחקן או שניים בסגל, אבל אני חושב שהשחקנים שנמצאים בטבריה צריכים ואמורים להציג יכולת הרבה יותר טובה, אז אין טעם להתייחס לחיזוק כזה או אחר, צריך לתת את הדעת על התוצאה הזו. התפקיד שלי זה לבוא ולהרים את השחקנים, יש לנו עוד עונה ארוכה.

“אנחנו מבינים את המשמעות, קיבלנו מכה חזקה ונצטרך לדעת להרים את השחקנים, לעודד אותם. עברנו הכל בכדורגל, צריך לקחת הכל בפרופורציות, עם כל הרעש הגדול של התוצאה שהיא כואבת, צריך לקחת את הדברים כמו שהם. צריך לתקן וליישם את זה במשחק הבא”.