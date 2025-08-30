אטאלנטה איבדה יתרון בדרך ל-1:1 מול פארמה

המחזור השני בליגה האיטלקית המשיך הערב (שבת) עם המשחקים המוקדמים של אטאלנטה, ששמטה יתרון מול פארמה בדרך ל-1:1 בחוץ. במקביל, בולוניה השיגה שלוש נקודות ראשונות לעונה עם 0:1 על קומו. בהמשך, רומא תתארח אצל פיזה והאלופה נאפולי, תארח בביתה את קליארי.

פארמה - אטאלנטה 1:1

זה היה כל כך קרוב עבור שחקני ואוהדי אטאלנטה, שפתחו עונה עם חוסר וודאות גדול וחששות רבות. אחרי התיקו המאכזב מול פיזה במחזור שעבר, ה’לה דאה’ סיימו בתוצאה זהה, כשהפעם היא הייתה זו ששמטה יתרון, אחרי שמריו פשאליץ’ הצליח למצוא את הרשת בדקה ה-79, אבל פטריק קוטרונה, בהופעת הבכורה שלו במדי הצלבנים, שלח את הקבוצות הביתה ב-1:1 עם גול בכורה.

נפרדות בתיקו: 1:1 בין אטאלנטה לפארמה

בולוניה - קומו 0:1

אחרי ההפסד במחזור הבכורה לרומא, הפעם ‘הרוסובלו’ הצליחו להשיג ניצחון ראשון, זאת בזכות הפנים של המועדון בשנים האחרונות, ריקרדו אורסוליני. הקיצוני ששב לסגל נבחרת איטליה ויפגוש את ישראל בפגרה הקרובה, כבש מתוך הרחבה את השער היחיד במשחק על החבורה הצעירה והעיקשת של ססק פברגאס.