למרות התחלה קשה: סינר העפיל לשמינית הגמר

הסיבוב השלישי של אליפות ארצות הברית הפתוחה נמשך אתמול (שבת) וכמעט סיפק לנו הפתעה בדמות הדחתו של המדורג ראשון בעולם – יאניק סינר. האחרון הסתבך במערכה הראשונה בה הפסיד 7:5, אך הצליח להשוות במערכה השנייה בזכות 4:6 ולשלוח את יריבו הקנדי דניס שפובלוב (המדורג 27 בעולם) הביתה עם 3:6 במערכה השלישית ו-3:6 ברביעית והאחרונה בדרך ל-1:3. כזכור, האיטלקי שיהיה בשמינית הגמר, מחזיק בתואר מהשנה שעברה ורוצה לשמור עליו.

עוד בגברים, המדורג שמיני, אלכס דה מינור, עלה לשלב הבא אחרי שיריבו, דניאל אלטמאייר (56) פרש בפיגור 6:7 (7), 6:3, 6:4 ו-2:0. לורנצו מוסטי המדורג 10 בעולם היה בדרך לנצח את יריבו פלאביו קובולי (המדורג 26 בעולם) עם 0:3 מוחץ, אך גם האחרון פרש בכל מקרה במערכה השלישית עקב פציעה והאיטלקי הבכיר הדיח את הטניסאי מארץ המגף גם כן. מוסטי יהיה לראשונה בסיבוב הרביעי של התחרות, אך הוא כאב מנגד את פציעתו של פלאביו, חבר הילדות שלו: “לא רציתי לסיים ככה, אנחנו מכירים מגיל 9”.

בנשים, המדורגת במקום השלישי בעולם, קוקו גוף המקומית פגשה את מגדלנה פרק הפולנייה (המדורגת 37 בעולם) ולא התקשתה בדרך לשמינית הגמר עם 0:2 קליל במערכות (3:6, 1:6). האמריקאית מהטופ 3 אותגרה מאוד בסיבוב השני, אך הפעם כאמור הלך לה חלק יותר והיא גם זכתה לתמיכה מהקהל: “זה היה שבוע מרגש, אני חושבת שהייתי צריכה את הרגעים האלה כדי שאוכל להתקדם”.

קוקו גוף (רויטרס)

תוצאות נוספות

גברים:

ג’אומה מונאר – זיזו ברגס 1:6, 4:6, 4:6

צ’אק לאם קולמן וונג – אנדריי רובליוב 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3

נשים:

לינדה נוסקובה – קרולניה מוחובה 6:7, 6:4, 6:2

דיאן פרי – מרטה קוסטיוק 3:6, 6:4, 6:2

דריה קסטקינה – נאומי אוסקה 6:0, 4:6, 6:3