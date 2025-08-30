יום שבת, 30.08.2025 שעה 22:30
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית

"מנצ'סטר יונייטד חגגו כאילו זכו במונדיאל"

באנגליה היו ציניים ל-2:3 הקשה והדרמטי של השדים האדומים מול ברנלי: "בגמר המונדיאל לא ראינו חגיגות כאלה", "אמורים היה חייב נואשות את הניצחון"

|
ברונו פרננדש חוגג (רויטרס)
ברונו פרננדש חוגג (רויטרס)

אחרי שבוע קשה עם ההדחה המביכה מגביע הליגה מול גרימסבי מהליגה הרביעית, מנצ’סטר יונייטד סוף סוף חייכה הערב (שבת), אחרי שגברה 2:3 על ברנלי והשיגה ניצחון ראשון לעונת הפרמייר ליג בזכות שער ניצחון של ברונו פרננדש בפנדל עמוק בתוך תוספת הזמן.

החבורה של רובן אמורים, שספגה ביקורת קשה בשבועות האחרונים בעקבות פתיחת עונה רעה והדחה כואבת מגביע הליגה באמצע השבוע, הצליחה להתעלות ברגעי לחץ ולסמן אולי נקודת מפנה.

בסקיי ספורטס תהו אם זהו הרגע שבו העונה של השדים האדומים באמת מתחילה. העיתונאי וויליאם ביטיבירי כתב: “יכול להיות שזו תחילתה האמיתית של העונה? יש בזה משהו כמעט פיוטי, החמצת הפנדל של ברונו פרננדש באמצע השבוע, ההפסד בדו־קרב מהנקודה, ואז דווקא היום הוא פתח וסיים מהנקודה הלבנה. יונייטד חיפשה ניצחון שיחזיר לה את האמונה, ואולי זה מה שירים את הקבוצה הזאת”.

הפרשן פול מרסון היה הרבה יותר ציני, כשהתייחס לחגיגות של השחקנים אחרי שריקת הסיום: “הם חגגו כאילו זכו במונדיאל. דאלו ופרננדש קפצו בטירוף, לא ראיתי כאלה חגיגות גם אחרי גמר גביע עולם”

גם העיתונאי זיני בוסוול החמיא לקפטן: “איזו הוכחת אופי של ברונו פרננדש. אחרי שבוע כל כך קשה, עם לחץ כבד עליו ועל הקבוצה, הוא עמד בלחץ וכבש את השער שהבטיח את שלוש הנקודות. רובן אמורים היה חייב נואשות את שלוש הנקודות האלה”.

כובש השער השני, בראיין אמבומו, שהבקיע את שערו הראשון במדי יונייטד בליגה אמר: "זה ממש קשה. כולם מצפים מאיתנו להרבה. זה היה ממש טוב עבורנו לנצח מנטלית ולצאת לפגרת הנבחרות עם קצת מנוחה. הניצחון הוא לא רק עבור המאמן, הוא עבור הקבוצה. אנחנו רוצים לנצח כמה שיותר משחקים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */