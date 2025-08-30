יום שבת, 30.08.2025 שעה 19:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

איסט בהרכב הפועל חיפה, אידוקו אצל הפועל י-ם

זיקרי יפתח בחוד של גל אראל, גם רוי נאווי בהרכב של האדומים מהכרמל. החלוץ שכבש במחזור הקודם יפתח לצד גיא בדש ואוראל באייה בהתקפה של זיו אריה

|
ג'בון איסט מחפש את הבעיטה (חג'אג' רחאל)
ג'בון איסט מחפש את הבעיטה (חג'אג' רחאל)

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו הפועל חיפה מארחת את הפועל ירושלים.

הרכב הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ג׳ורג׳ דיבה, סילבה רמירס, נאור סבג, רוי נאווי, אבדו סאלם, יונתן פרבר, סאנא גומס, רועי זיקרי וגבון איסט.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, תמיר חיימוביץ׳, נועם מלמוד, סדריק דון, אווקה אשטה, איליי מדמון, ינאי סיטלפלד, אוראל באייה, גיא בדש ואנדרה אידוקו.

החבורה של גל אראל מגיעה במומנטום יחסית שלילי, כאשר לאחר הפתיחה הטובה בגביע הטוטו, היא ספגה תבוסה בחצי גמר לבית”ר ירושלים (5:0) ובמחזור הפתיחה הפסידה 1:0 לעירוני טבריה, כשכעת על רקע כל הסגות שיש מסביב לקבוצה, המועדון מהכרמל רוצה ניצחון ראשון.

בצד השני של המתרס, גם הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שני הפסדים רצופים, כאשר בגביע הטוטו הפסידה במשחקי הדירוג 2:1 למכבי תל אביב, כשבשבוע שעבר כבר הובילה 0:1 במחצית הראשונה, עך ספגה מהפך מאשדוד ונכנעה 2:1.

באשר למפגשי העבר – די מאוזן, כאשר בעשרת המפגשים האחרונים, כל קבוצה ניצחה ארבע פעמיים, כשפעמיים המשחק הסתיים ללא הכרעה. בעונה שעברה – הפועל חיפה ניצחה פעם אחת (0:4) ובמשחק השני הפועל ירושלים היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה (0:!)

