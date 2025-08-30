אחמד וגנאח בהרכב הפועל ב"ש, ונטורה בספסל

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא תמשיך עם המחזור השני, כאשר ב-20:30 הפועל באר שבע תארח את עירוני טבריה.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, הלדר לופס, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, זאהי אחמד, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב עירוני טבריה: רוג'ריו סנטוס, רון אונגר, הארון שפסו, סאמביניה, דוד קלטינס, דניאל גולני, מוחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה, סטניסלב בילנקי ופיטר מייקל.

רן קוז'וק (IMAGO)

החבורה מבירת הנגב פתחה טוב את העונה עם זכייה באלוף האלופים, אך אז היא הודחה בצורה כואבת מאירופה והפסידה בחצי גמר גביע הטוטו להפועל ת”א. היה נראה שהמומנטום השלילי ממשיך עם הפסד במחזור הראשון לנתניה, אך מפיגור כפול של 2:0, השחקנים של רן קוז’וק הראו אופי, חזרו ל-2:4 והשיגו שלוש נקודות, כשכעת הרצון הוא להשיג ניצחון נוסף.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהצפון שפתחה לא טוב את העונה עם הפסדים בגביע הטוטו וגם במשחקי הדירוג, אך במחזור הפתיחה היא פגשה את הפועל חיפה ורשמה 0:1 קטן גדול, כשכעת היא במקום החמישי ושואפת הערב לקלקל למחזיקת הגביע ולהפתיע.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

באשר למפגשי העבר, העליונות היא ברורה כמובן להפועל באר שבע, כאשר הקבוצות נפגשו ארבע פעמיים בשנתיים האחרונות והחבורה מבירת הנגב ניצחה שלוש פעמים, כשטבריה הפתיעה פעם אחת במשחקי הדירוג של גביע הטוטו של שנה שעברה.