סוכל ניסיון פיגוע מחוץ לאצטדיון סטמפורד ברידג'

רגעים של בהלה בלונדון: ניסיון לבצע ירי המוני סוכל הערב (שבת) מחוץ לאצטדיון סטמפורד ברידג', זמן קצר לאחר סיום המשחק בין צ'לסי לפולהאם, בו הבלוז ניצחו 0:2.

על פי דיווחים בכלי תקשורת באנגליה, אדם חמוש ברובה, כשהוא חובש קסדה ולובש אפוד, נעצר על ידי המשטרה הבריטית כשהחזיק גם תחמושת נוספת באמתחתו. כוחות הביטחון השתלטו עליו בסמוך לאצטדיון, בעת שאוהדים רבים עזבו את המקום לאחר המשחק.

החשוד נעצר בשטח, ולא דווח על נפגעים. כוחות הביטחון בלונדון ממשיכים לחקור את האירוע והחשד כי מדובר בניסיון לפיגוע ירי המוני.