יום שבת, 30.08.2025 שעה 19:28
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
61-53טוטנהאם3
64-72ליברפול4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
42-42נוטינגהאם פורסט8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
32-42מנצ'סטר סיטי10
36-43ברנלי11
35-33ברנטפורד12
35-12לידס13
21-12קריסטל פאלאס14
24-23פולהאם15
13-22ניוקאסל16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
08-23וולבס19
08-12ווסטהאם20

סוכל ניסיון פיגוע מחוץ לאצטדיון סטמפורד ברידג'

רגעי אימה בלונדון: אחרי שצ'לסי ניצחה 0:2 את פולהאם, אדם לבוש בקסדה ואפוד נעצר ע"י המשטרה כשהוא החזיק בתחמושת. לא דווח על נפגעים, צפו בסרטון

|
אוהדי צ'לסי מחוץ למשחק (רויטרס)
אוהדי צ'לסי מחוץ למשחק (רויטרס)

רגעים של בהלה בלונדון: ניסיון לבצע ירי המוני סוכל הערב (שבת) מחוץ לאצטדיון סטמפורד ברידג', זמן קצר לאחר סיום המשחק בין צ'לסי לפולהאם, בו הבלוז ניצחו 0:2.

על פי דיווחים בכלי תקשורת באנגליה, אדם חמוש ברובה, כשהוא חובש קסדה ולובש אפוד, נעצר על ידי המשטרה הבריטית כשהחזיק גם תחמושת נוספת באמתחתו. כוחות הביטחון השתלטו עליו בסמוך לאצטדיון, בעת שאוהדים רבים עזבו את המקום לאחר המשחק.

החשוד נעצר בשטח, ולא דווח על נפגעים. כוחות הביטחון בלונדון ממשיכים לחקור את האירוע והחשד כי מדובר בניסיון לפיגוע ירי המוני.

ניסיון התנקשות אחרי המשחק של צ'לסי
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */