רותם טנא הוא אלוף ישראל החדש באופני כביש

“החודש המטלטל ביותר בחיי” שכלל ניצחון מקצועני ראשון בקריירה, אבל אז “פרידה ולב שבור” כדבריו של רוכב האופניים הצעיר רותם טנא - הסתיים היום (שבת) בזכייה באליפות ישראל וחולצת אלוף ישראל.

טנא בן ה-24 ניצח אחרי התקפה מוחצת שלו על חבריו לקבוצת “ישראל פרמייר טק”, איתמר איינהורן והאלוף היוצא עודד קוגוט, בעלייה המכרעת שבהקפה האחרונה במרוץ האליפות בבית גוברין. מאחורי הניצחון הזה עומד סיפור קצת שונה על דכדוך וכאב שתורגם למוטיבציה ברגע המכריע, כפי שמספר זאת בגילוי הלב האופייני לו, הרוכב מהוד השרון.

טנא דיבר בפתיחות בסיום: “עברתי חודש מורכב מאד של עליות וירידות ברמה האישית והמקצועית . זה התחיל בשיא, עם הניצחון הגדול בקריירה שלי בטור פורטוגל במדי “האקדמי” של “ישראל פרמייר טק”, אבל אז הגיעה פרידה מאד כואבת מהחברה שלי בשלוש השנים האחרונות. הייתי ממש בלי מוטיבציה בשבוע האחרון לקראת האליפות וערב האליפות ממש לא ישנתי.

אבל במרוץ הכל היה אחרת, וכאשר הגענו “לעליית המים” המכרעת בהקפה האחרונה, איתמר שהיה לצדי ועודד שברח טיפה קדימה - כל הכאב הזה בלב התחבר לכאב הפיזי - וביחד לכמה דקות ארוכות של מאמץ וסבל שהפקתי מעצמי: תקפתי את איתמר ועקפתי את עודד - ומצאתי את עצמי לבד בדרך לניצחון”.

הפודיום בסיום (רונן טופלברג)

המנצח הוסיף עוד שחלק מהדחיפה המנטלית שקיבל ברגעים הקצרים ארוכים הללו הגיע מהזיכרון של חברו, גיא תימור ז״ל, רוכב אופניים מצטיין וחבר קרוב, שרק לפני קצת למעלה משנה נהרג מפגיעת נהג פורע.

המעגל הושלם כאשר בטקס הסיום של האליפות, חבר אליו נועם תימור, אחיו של גיא, לצילום על הפודיום יחד עם חבריו לקבוצה איינהורן (מקום שני) וקוגוט (שלישי) והבעלים של “ישראל פרמייר טק” סילבן אדמס (שהגיע שני במירוץ האליפות בקטגוריית המאסטרס).

האלוף החדש הודה שעדיין אינו מעכל את משמעות ההישג, האליפות הראשונה שלו: “זה עדיין לא שקע אצלי אבל אני שמח שסיפקנו פייט ספורטיבי נהדר בינינו. איש לא ויתר לשני, אבל עבדנו גם קשה ביחד כדי לברוח מהיריבים שלנו ולהבטיח שהניצחון יהיה של אחד מחברי הקבוצה. אני חושב שאבין את מלוא המשמעות של לשאת את החולצה הזו עלי - כאשר אתחרה איתה לראשונה במדי הקבוצה בבלגיה. זה יהיה מדהים ומרגש”.

עוד באליפות: רוכב “האקדמי” של הקבוצה מטר פרץ ניצח במקצה האנדר 23 וזכה באליפות ישראל לגילאים צעירים בפעם השנייה ברציפות כאשר חברו לקבוצה רועי אדינגר סיים במקום השני וסער שילו - שלישי. בנשים: המנצחת ואלופת ישראל היא תמר בצלאל מקבוצת IGP.