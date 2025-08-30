אחרי בית"ר בטדי: שבוע של הכרעות במכבי חיפה

סילבה קאני, עילאי חג'ג', ליאם חרמש, קשר אחורי זר, מוחמד אבו פאני, גיא מלמד וקסנדר סברינה – אלה רק חלק מהשמות שבמכבי חיפה אמורים לעסוק בשבוע שאחרי משחקה של הקבוצה מחר מול בית"ר ירושלים בטדי על מנת לנסות ולסגור את הסגל שירוץ לפחות עד פתיחת חלון העברות בינואר, ללא רעשי רקע מסביב.

העסקה הראשונה שאמורה להיות מוכרזת באופן רשמי ועליה כמעט אין חולק היא עסקת הטרייד והרכישה של סילבה קאני מבית"ר תמורת מיליון אירו ועילאי חג'ג'. אחר כך ועל פי הסדר, קסנדר סברינה שמודע כבר לרחשים סביבו עשוי להיפרד באופן רשמי מהמועדון אחרי תקופה לא מוצלחת בלשון המעטה מבחינתו של הקיצוני, שלא הצליח לשדרג את עצמו ולהוכיח שמקומו בשורות הירוקים מהכרמל.

אחרי סברינה עיקר תשומת הלב תינתן לנושא הקשר האחורי הזר שבמכבי חיפה טוענים שיש אחד כזה על המדף והדבר אמור לקבל תאוצה מול המועדון של השחקן מיד עם סיום חלון העברות באירופה בתחילת ספטמבר. גם סאגת מוחמד אבו פאני עשויה להתבהר באופן סופי, אבל כאן הכדור בידיים של אבו פאני בלבד והוא לא ממהר לחזור לארץ, כשהוא רוצה למצות את כל האופציות העומדות לרשותו מעבר לים.

מוחמד אבו פאני (IMAGO)

מבחינת מכבי חיפה, ברגע שאבו פאני יגיד ‘כן’ הוא חוזר לארץ עם חוזה ארוך טווח שלא יהיה בשווי פחות מחצי מיליון אירו לעונה, אבל כאמור הדבר תלוי באבו פאני בלבד. אחרי זה, הירוקים ינסו להשתחרר מליאם חרמש שלא נמצא בתוכניות ולא ממהר לעזוב לכל קבוצה בארץ, וגיא מלמד שמתאושש מפציעה ולא ממהר לעזוב, כאשר במכבי חיפה מעדיפים ששלושת החלוצים יהיו ג’ורג’ה יובאנוביץ', טריבנטה סטיוארט ועומר דהן.

הקבוצה תחזור אחרי הצהריים להתאמן בכפר גלים ותקיים את האימון המסכם לקראת משחקה בטדי. המאמן דייגו פלורס אמור לשמור על תבנית ההרכב שפתח מול בני ריינה להוציא את חזרתו של שון גולדברג במקום ליסב עיסאת שאמור לעבור בדיקת MRI בעקבות הפציעה בכתף.