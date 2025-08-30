יום רביעי, 03.09.2025 שעה 02:28
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ולנסיה גברה 0:3 על חטאפה, גם אלצ׳ה ניצחה

העטלפים לא התקשו והשיגו ניצחון ראשון העונה אחרי שמוטאר דיאהבי, ארנאו דנג׳ומה והוגו דורו הכריעו. אלצ׳ה רשמה 0:2 על לבאנטה כשהיא טרם הפסידה

שחקני ולנסיה בשמיים (רויטרס)
שחקני ולנסיה בשמיים (רויטרס)

המחזור השלישי בליגה הספרדית נפתח היום (שישי), כאשר ולנסיה ניצחה 0:3 את חטאפה ורשמה ניצחון ראשון העונה. מוקדם יותר, אלצ׳ה גברה 0:2 על לבאנטה. המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

ולנסיה – חטאפה 0:3

העטלפים הגיעו אחרי נקודה משש וידעו שהם חייבים לקחת את הניצחון הזה. מוקטר דיאהבי כבש ראשון בדקה ה-30 וקבע את תוצאת המחצית. ארנאו דנג׳ומה הכפיל בדקה ה-54 והוגו דורו חתם עמוק בתוך תוספת הזמן עם 0:3 נהדר. חטאפה, שדווקא פתחה בצורה מרשימה עם שש משש, ספגה הפסד ראשון לעונה.

אלצ׳ה – לבאנטה 0:2

אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים הראשונים, אלצ׳ה הצליחה לרשום ניצחון ראשון לעונה. בתום מחצית ראשונה ללא שערים, רפא מיר פתח את השנייה בטירוף עם שער מהיר במיוחד, כשרודריגו מנדוזה הכפיל חמש דקות לאחר מכן. לבאנטה הסתבכה עם הפסד שלישי ברציפות.

