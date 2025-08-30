ולנסיה גברה 0:3 על חטאפה, גם אלצ׳ה ניצחה

המחזור השלישי בליגה הספרדית נפתח היום (שישי), כאשר ולנסיה ניצחה 0:3 את חטאפה ורשמה ניצחון ראשון העונה. מוקדם יותר, אלצ׳ה גברה 0:2 על לבאנטה. המשחקים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי Yes, STING TV, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv.

ולנסיה – חטאפה 0:3

העטלפים הגיעו אחרי נקודה משש וידעו שהם חייבים לקחת את הניצחון הזה. מוקטר דיאהבי כבש ראשון בדקה ה-30 וקבע את תוצאת המחצית. ארנאו דנג׳ומה הכפיל בדקה ה-54 והוגו דורו חתם עמוק בתוך תוספת הזמן עם 0:3 נהדר. חטאפה, שדווקא פתחה בצורה מרשימה עם שש משש, ספגה הפסד ראשון לעונה.

אלצ׳ה – לבאנטה 0:2

אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים הראשונים, אלצ׳ה הצליחה לרשום ניצחון ראשון לעונה. בתום מחצית ראשונה ללא שערים, רפא מיר פתח את השנייה בטירוף עם שער מהיר במיוחד, כשרודריגו מנדוזה הכפיל חמש דקות לאחר מכן. לבאנטה הסתבכה עם הפסד שלישי ברציפות.