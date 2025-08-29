יום ראשון, 31.08.2025 שעה 21:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
71-83ויאריאל2
62-62ברצלונה3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
31-12אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

ריאל מפתחת תלות? הרצף המפתיע של אמבפה

הכוכב הצרפתי כבש ב-7 משחקי ליגה רצופים, בהם מצא את הרשת 12 פעמים, אם כי הוא עדיין רחוק מהשיא ההיסטורי של ליאו מסי שכבש ב-19 משחקים רצופים

|
קיליאן אמבפה (La Liga)
קיליאן אמבפה (La Liga)

קיליאן אמבפה התקשה להסתגל לריאל מדריד לאחר שעזב את פ.ס.ז'. החודשים הראשונים שלו לא היו פשוטים, כפי שהודה בעצמו, אך בתחילת 2025 החל להראות את הפוטנציאל האמיתי שלו, העלה את רמת המשחק והפך למנהיג ההתקפה של הבלאנקוס. הוא סיים את העונה שעברה בצורה אדירה, והמשיך את אותה מגמה גם בפתיחת העונה הנוכחית.

אמבפה כבש בשבעת משחקי הליגה האחרונים בהם שיחק, בהם הבקיע 12 שערים. תשעה מהם נכבשו בחמשת המחזורים האחרונים של העונה שעברה, מה שסייע לו לזכות בתואר מלך השערים של הליגה הספרדית וגם בנעל הזהב האירופית.

בסך הכל כבש 31 שערים, ארבעה יותר מרוברט לבנדובסקי, והפך לשחקן השלישי בתולדות ריאל מדריד שמסיים עם נעל הזהב, אחרי הוגו סאנצ'ס (1990) וכריסטיאנו רונאלדו (2014, 2015, 2018). גם העונה נפתחה באותה מגמה. אמבפה כבש שלושה שערים בשני משחקים בלבד, מה שמציב אותו בראש טבלת מלכי השערים, לצד ליסו (חטאפה) וביוקנן (ויאריאל).

רונאלדו ואמבפה (רויטרס)רונאלדו ואמבפה (רויטרס)

הגעתו של צ'אבי אלונסו חיזקה עוד יותר את מעמדו, כשהמאמן דורש ממנו עבודה קבוצתית רחבה יותר בתמורה לכך שהוא הופך למרכז ההתקפה של ריאל מדריד: "אני עוזר לאמבפה כדי שהקבוצה תוכל לעזור לו, והוא יעזור לנו לנצח. הוא חיוני עבורנו בשל המשקל וההשפעה שלו במשחק. הוא יהיה אחד המפתחות שלנו לעונה הזו כדי שנוכל לשחק כקבוצה", אמר אלונסו.

35 שערים ב־2025

אמבפה עדיין רחוק מהשיא המוחלט – אחד מהישגי העל הבלתי נשכחים של ליאו מסי בעונת 2012/13, אז הארגנטינאי כבש ב־19 משחקי ליגה רצופים. מסי רשם באותה תקופה 32 שערים, כשסדרת המשחקים נעצרה אחרי 17 מחזורים בשל פציעה, אך לאחר ששב הוסיף עוד שלושה שערים בשני משחקים, עד שהרצף נקטע מול אתלטיקו מדריד במשחק בו ניצחה ברצלונה 1:2 (אלכסיס סאנצ'ס וגאבי, עצמי).

ב־2025 מצוי אמבפה בכושר השיא שלו, 33 שערים ב־31 משחקים בהרכב הפותח, ועוד חמישה שערים כשנכנס מהספסל. בסך הכל שותף ב־36 משחקים. הוא החמיץ שבעה מתוך 45 משחקי קבוצתו השנה: אחד בשל מנוחה, אחד עקב הרחקה וחמישה בשל פציעות. בנוסף הוסיף שני שערים במדי נבחרת צרפת, מה שמעמיד את מאזנו על 35 שערים ב־2025, כאשר נותרו עוד ארבעה חודשי תחרות עד לסיום השנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */