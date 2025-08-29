לואיס אנריקה "לא מרוצה" מהמפגש מול ברצלונה

פאריס סן ז'רמן תנסה להגן העונה על תואר ליגת האלופות בו זכתה במינכן מול אינטר. הקבוצה הצרפתית נחשבת למועמדת מובילה להניף שוב את הגביע היוקרתי, עם סגל צעיר ושאפתני בהובלת המאמן לואיס אנריקה, שלא מתכוון לאפשר לשחקניו לנוח לרגע.

המאמן שמר כמעט לחלוטין על הסגל מהעונה שעברה, כשהחיזוק המשמעותי הגיע בעמדת השוער עם צירופו של שבלייה ובהגנה עם הבלם זברניי. הדבר היחיד שמערער מעט את תוכניותיו הוא עזיבתו הצפויה של ג'אנלואיג'י דונארומה, שסומן ליציאה אחרי שסירב להאריך את חוזהו.

לואיס אנריקה עצמו בחר שלא להרחיב על עתידו של השוער האיטלקי: "זה תלוי בשוק. זה תלוי בשחקנים, בסוכנים ובמועדונים אחרים. אני לא יודע. אנחנו ממשיכים כרגיל. אני מקווה, כי זה הדבר הטוב ביותר בשבילו, שהוא ימצא פתרון. אין לי מה להוסיף מעבר למה שכבר נאמר", אמר מאמן פ.ס.ז' לקראת המשחק מול טולוז.

דונארומה נפרד מפ.ס.ז' (IMAGO)

הקבוצה פתחה את עונת הליגה בצורה מושלמת עם שני ניצחונות משני משחקים, אך עיקר תשומת הלב הופנתה להגרלת ליגת האלופות שהתקיימה ביום חמישי במונאקו. שם זימנה ההגרלה מפגש ענק כבר בשלב הליגה, אלופת אירופה המכהנת מול ברצלונה, אחת הפייבוריטיות הגדולות לזכייה. לואיס אנריקה הודה כי לא היה מרוצה מההגרלה מול הקטלונים, מועדון בו שיחק ואימן ואף זכה עמו לאחרונה בליגת האלופות.

"זה שילוב של תחושה חיובית ושלילית בו זמנית. האמת היא שיהיה נחמד לחזור לברצלונה, כי זה הבית שלי. נחמד לשחק נגדם כי זה מועדון ששואף לשחק כדורגל איכותי, עם הרבה שחקנים טובים וסגנון התקפי. תמיד נחמד לשחק במשחקים מהסוג הזה. אבל באותו זמן, אם אדבר מהלב שלי, לשחק נגד הקבוצה שעזרה לי הכי הרבה, אני לא שמח לשחק מולה. זו תחושה שקשה להסביר", הודה אנריקה.

מאמן פ.ס.ז' יודע שצפוי לו מסע קשה בהרבה לעומת העונה שעברה, שבה הקבוצה הניפה כמעט כל תואר אפשרי, למעט גביע העולם למועדונים. לוצ'ו מבין שהפעם היריבות גדולות בהרבה, עם שמות כמו ברצלונה ובאיירן מינכן: "אין לנו משחקים קלים בלוח. קיבלנו שתיים מהטובות ביותר מדרג 1, שתיים מהטובות ביותר מדרג 3... כשאני חושב על העונה שעברה, היה קשה לנצח חמישה משחקים ולסיים עוד אחד בתיקו כדי להיות בין שמונה הגדולות. נוכל לעשות את זה גם השנה, אבל זה יהיה קשה, קשה מאוד", סיכם.