ריאל תטוס מרחק גדול פי 2 מברצלונה באלופות

עם סיום הגרלת ליגת האלופות התמונה התבהרה: ריאל מדריד לא רק תפגוש יריבות כבדות משקל כמו ליברפול, מנצ'סטר סיטי ויובנטוס, אלא גם תבלה שעות רבות באוויר. הביקור אצל קייראט שבקזחסטן, כ־300 קילומטרים בלבד מהגבול הסיני, כבר רמז ללוח זמנים קשה, והנסיעה לשם בלבד משמעותה 6,430 ק"מ ממדריד לעיר הקזחית.

המסע מסביב לעולם של ריאל מדריד

הקבוצה של צ'אבי אלונסו תיאלץ לטוס גם לפיראוס שביוון כדי לפגוש את אולימפיאקוס של מנדיליבר (2,362 ק"מ). לכך מצטרפים משחק חוץ באנפילד מול ליברפול (1,445 ק"מ) ונסיעה קצרה יותר לליסבון מול בנפיקה (503 ק"מ). בסך הכל תצבור ריאל מדריד 21,482 ק"מ הלוך ושוב, נתון אדיר שידרוש היערכות לעצירות ביניים ולהשפעות של ג'ט-לג. לעומת זאת, ברצלונה של האנזי פליק תטוס רק 11,008 ק"מ.

פליק לא מודאג מג'ט לג

הנסיעה הארוכה ביותר של בארסה היא לניוקאסל (1,536 ק"מ). בנוסף, היא תטוס פעמיים לאנגליה, ללונדון מול צ'לסי (1,137 ק"מ) וגם לבלגיה מול קלאב ברוז' (1,478 ק"מ), וכן תתמודד מול ספרטה פראג (1,353 ק"מ). מול אולימפיאקוס היא תפגוש בבית, כאשר מנדיליבר יגיע לברצלונה.

האנזי פליק (IMAGO)

הבאה בתור מבחינת מרחקי נסיעה היא אתלטיק בילבאו של ארנסטו ואלוורדה, שתשחק בחוץ מול ניוקאסל (1,306 ק"מ), פראג (1,520 ק"מ), סיגנל אידונה פארק בדורטמונד (1,453 ק"מ) ובברגמו מול אטאלנטה (1,072 ק"מ).

ריאל מדריד היא הקבוצה הספרדית שתטוס את המרחק הגדול ביותר, עם המסע הארוך ביותר עד קרוב לגבול סין וגם ביקור נוסף ביוון. אחריה נמצאת ויאריאל, שתתמודד מול ההפתעה פאפוס מקפריסין. אתלטיקו מדריד גם כן על הפודיום מבחינת קילומטרים, עם נסיעה לאיסטנבול.