יום שישי, 29.08.2025 שעה 21:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
61-42חטאפה4
62-42אתלטיק בילבאו5
52-33בטיס6
43-42אספניול7
32-32ראיו וייקאנו8
32-22אלאבס9
31-12אוססונה10
23-32ריאל סוסיאדד11
22-22אלצ'ה12
24-23סלטה ויגו13
13-22אתלטיקו מדריד14
12-12ולנסיה15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
05-32לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

ריאל תטוס מרחק גדול פי 2 מברצלונה באלופות

הבלאנקוס הם הקבוצה הספרדית שתצטרך לנסוע את המרחק הגדול ביותר בצ’מפיונס (21,482 ק"מ), כאשר מנגד האלופה היא זו שתטוס הכי מעט (11,008 ק"מ)

|
המסע של ריאל מדריד וברצלונה (מערכת ONE)
המסע של ריאל מדריד וברצלונה (מערכת ONE)

עם סיום הגרלת ליגת האלופות התמונה התבהרה: ריאל מדריד לא רק תפגוש יריבות כבדות משקל כמו ליברפול, מנצ'סטר סיטי ויובנטוס, אלא גם תבלה שעות רבות באוויר. הביקור אצל קייראט שבקזחסטן, כ־300 קילומטרים בלבד מהגבול הסיני, כבר רמז ללוח זמנים קשה, והנסיעה לשם בלבד משמעותה 6,430 ק"מ ממדריד לעיר הקזחית.

המסע מסביב לעולם של ריאל מדריד

הקבוצה של צ'אבי אלונסו תיאלץ לטוס גם לפיראוס שביוון כדי לפגוש את אולימפיאקוס של מנדיליבר (2,362 ק"מ). לכך מצטרפים משחק חוץ באנפילד מול ליברפול (1,445 ק"מ) ונסיעה קצרה יותר לליסבון מול בנפיקה (503 ק"מ). בסך הכל תצבור ריאל מדריד 21,482 ק"מ הלוך ושוב, נתון אדיר שידרוש היערכות לעצירות ביניים ולהשפעות של ג'ט-לג. לעומת זאת, ברצלונה של האנזי פליק תטוס רק 11,008 ק"מ.

פליק לא מודאג מג'ט לג

הנסיעה הארוכה ביותר של בארסה היא לניוקאסל (1,536 ק"מ). בנוסף, היא תטוס פעמיים לאנגליה, ללונדון מול צ'לסי (1,137 ק"מ) וגם לבלגיה מול קלאב ברוז' (1,478 ק"מ), וכן תתמודד מול ספרטה פראג (1,353 ק"מ). מול אולימפיאקוס היא תפגוש בבית, כאשר מנדיליבר יגיע לברצלונה.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

הבאה בתור מבחינת מרחקי נסיעה היא אתלטיק בילבאו של ארנסטו ואלוורדה, שתשחק בחוץ מול ניוקאסל (1,306 ק"מ), פראג (1,520 ק"מ), סיגנל אידונה פארק בדורטמונד (1,453 ק"מ) ובברגמו מול אטאלנטה (1,072 ק"מ).

ריאל מדריד היא הקבוצה הספרדית שתטוס את המרחק הגדול ביותר, עם המסע הארוך ביותר עד קרוב לגבול סין וגם ביקור נוסף ביוון. אחריה נמצאת ויאריאל, שתתמודד מול ההפתעה פאפוס מקפריסין. אתלטיקו מדריד גם כן על הפודיום מבחינת קילומטרים, עם נסיעה לאיסטנבול.

צצ'אבי אלונסו מדריך את שחקניו (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */