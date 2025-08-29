סוף לסכסוך: הפועל העמק הגיעה להסדר עם אוהדיה

סוף לסאגה הארוכה של הסכסוך בין אוהדי הפועל גלבוע/גליל לבין קבוצתם, בעקבות האיחוד עם עפולה ושינוי שמה ל "הפועל העמק". לאחר הרבה דיונים ומחלוקות הצדדים הגיעו לפתרון המוסכם על כולם. לפי הפתרון, הקבוצה תקרא העונה בשם "הפועל העמק", אך מעונת 2026/27 היא תשנה את שמה להפועל העמק/גלבוע/גליל/עפולה

כזכור, הפועל גלבוע/גליל התאחדה הקיץ עם הפועל עפולה, כשעיריית עפולה תעביר את התקציב של הקבוצה לקבוצה החדשה וכל הנהלת והצוות המקצועי של הפועל גלבוע/גליל, בבעלות גדעון ידין, יישארו בעלי השליטה המנהלית והמקצועית במועדון. בעקבות האיחוד שינתה הקבוצה את שמה ל"הפועל העמק", דבר שעורר את התנגדותם של אוהדי גלבוע/גליל, שדרשו להשאיר את שם הקבוצה בתוך השם של הקבוצה המאוחדת. כעת בא פתרון למריבה.

המועדון מסר: "שבת שלום לאנשי העמק, הגלבוע והגליל. בהמשך לשיח שהתקיים בתקופה האחרונה בין הנהלת המועדון, הבעלים ובין ארגון האוהדים, שמחים וגאים להודיע שהגענו להסכמות, שעיקרן הן כי בעונה הנוכחית שמה של הקבוצה יהיה הפועל העמק והחל מעונת 26/27 ישונה שמה של הקבוצה והיא תיקרא- הפועל העמק גלבוע גליל עפולה, מתוך רצון לחזק את הזהות והקשר לקהילות המרכיבות את הקבוצה ומתוך רצון לשמר את העבר. כמו כן, נעדכן שסמל הקבוצה שונה והוא יהיה מעתה הסמל שמתנוסס בראש האתר ובפרסומים השונים”.

גדעון ידין, בעלי מועדון הכדורסל הפועל העמק, אמר: “אנחנו מסתכלים עם הפנים קדימה ושמחים על ההסכמות שהושגו. הפועל העמק תמשיך לעסוק בחיבורים ולחתור לניצחונות”.

מיכל ורדיגר, מנכ"לית הקבוצה, אמרה: “מתרגשת ושמחה ששיח אמיץ וכן הביא לתוצאות משמעותיות. נמשיך לעסוק במורשת המועדון ונרחיב קהלים בעבודה משותפת עם האוהדים הוותיקים והמסורים שלנו. אנחו מחויבים להתאמץ ולהיות מקור של גאווה לעמק ולחברה הישראלית כולה על המגרש ומעבר אליו”.

עידן דרורי ותמיר אסטרוגו, נציגי ארגון האוהדים גלבוע ספורטרס, אמר: “אנחנו מודים לחברינו בארגון האוהדים, שהם ערכיים ומלאי אכפתיות ותשוקה ואהבה, על הסבלנות והתמיכה בתקופה המאתגרת שעברנו, ובכלל. אנחנו רוצים להודות לגדעון ידין הבעלים ולהנהלת הקבוצה, שמצעידים אותנו בדרך חדשה ומלאת הזדמנויות, על החשיבות והמשמעות שהם רואים בשיח הפתוח עם האוהדים ועל השותפות איתנו כחלק מחזון הקבוצה כקבוצה שמשלבת בין חתירה להישגים ומצוינות ובין השפעה קהילתית. קוראים מכאן לכולם לקנות מנויים ולבוא לתמוך בכל הכוח בקבוצה שלנו, ומאחלים שתהיה עונה טובה ומהנה. שתהיה לכם שבת נעימה ושקטה, מתפללים, מקווים ומחכים לשחרור כל החטופים בהקדם, ומחזקים את כוחותינו ואת עם ישראל כולו. יאללה העמק".