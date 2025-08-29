טמיר וריבר זכו באליפות ישראל בכדורעף חופים

היום (שישי) התקיימו משחקי הגמר של אליפות ישראל בכדורעף לשנת 2025, מאות צופים נלהבים פקדו את חוף פרישמן בתל אביב וחזו בשיא של אירוע בן שלושה ימים.

את האירועים היום החל גמר הנשים בין הצמד דניאלה גונזלס (אלופת השנה שעברה יחד עם רוני לביא) ושיריי דננברג ובין הצמד אניטה דייב ושחר רוזנר. גונזלס ודננברג היו עם ידן על העליונה בשתי המערכות והציגו יכולת טובה, המשך ישיר לעונה המעולה שעוברת על שתיהן ששיאה עד כה בניצחון באליפות אירופה במדריד על הצמד Berger/Hohenauer - אלופות אירופה מאוסטריה.

דננברג וגונזלס (בת ה-16 בלבד) ניצחו בשתי מערכות חלקות וזכו באליפות ישראל, כאשר את הפודיום השלימו הצמד יהלי עשוש ורז סבר.

גונזלס סיפרה לאחר המשחק: "היה מעמד מלחיץ עם הרבה צופים, זה כבוד להיות במעמד הזה, התחלתי לשחק עוד בגיל מוקדם וזה עבודה קשה, אני מאמינה בעצמי והסוד זה לקחת הכל באיזי״. שירי דננברג אמרה: "היה משחק טוב ומאתגר, הצלחנו להשיג את מה שרצינו, מה שהצבנו לעצמנו בתחילת השנה".



בגמר הגברים נפגשו ריבר דיי וטמיר הרשקו (שחקן נבחרת ישראל באולמות לשעבר) מול ⁠רון לאופר ואיליי דיי, אחרי שהרשקו וריבר הצליחו לנצח את המערכה הראשונה, רון ואיליי (אחיו של ריבר) גמלו להם בשניה, המערכה השלישית הייתה מותחת במיוחד והסתיימה בניצחונם של טמיר וריבר שזכו בתואר אלופי ישראל.

במקום השלישי בפודיום סיימו ניר לאופר ויהלי חידקל. בסיום המשחק סיפר טמיר הרשקו: "זו הרגשה מדהימה, היה כיף לשחק מול הקהל המדהים ובאווירה הזו. כדורעף חופים שונה לחלוטין מכדורעף אולמות, השמש, החום ולהיות זוג על המשחק זה מאמץ מסוג אחר, אני שמח שזכיתי לזכות באליפות גם באולמות וגם בחופים וזה כיף אדיר בשני המקומות". ריבר דיי סיפר: "חוף פרישמן זה המקום הכי כיף לשחק בו בארץ, נשמח שיהיו כאן יותר טורנירים. אני חושב שזו פעם ראשונה ששיחקתי מול אחי ואני בטוח שהמשפחה נהנתה לצפות"