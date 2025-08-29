התשובה הספורטיבית למוחים הפלסטינים בוואלטה

סיפור היום בוואלטה אספניה הגיע מכיוונה של הקבוצה הישראלית "ישראל פרמייר טק", שהצליחה לתת תשובה ספורטיבית למוחים הפלסטינים שנפרשו לאורכו של המסלול. לאחר ימים סוערים שבהם המחאה הפרו־פלסטינית כללה חסימות אגרסיביות ואלימות כלפי הרוכבים, הפעם הסתפקו המפגינים בהנפת מאות דגלים פלסטינים ושלטי מחאה. בתוך האווירה הזו, רשם מרקו פריגו האיטלקי הופעה יוצאת דופן וסיים במקום השני בשלב השביעי של המרוץ.

פריגו בן ה־25, הנחשב לאחד הרוכבים החזקים ביותר בהרכב של הקבוצה הישראלית, היה חלק מבריחה מוצלחת של עשרה רוכבים שהצליחה לייצר פער של שלוש דקות מהפלוטון. כשהגיעו לתחתית העלייה האחרונה, שאורכה 12 קילומטרים, היה ברור שהמאבק על הניצחון יוכרע בין אותם בורחים. כעבור שני קילומטרים, חואן איוסו מקבוצת איחוד האמירויות פתח בהתקפה חזקה, ופריגו היה היחיד שהצליח להישאר לצדו. השניים רכבו יחד עוד כשני קילומטרים עד שאיוסו יצא להתקפה נוספת, הפעם מכרעת, ממנה פריגו כבר לא הצליח לחזור.

למרות זאת, רוכב "ישראל פרמייר טק" לא הרים ידיים והמשיך במאבק על מקום בפודיום. בקילומטרים האחרונים הוא רכב לבדו, כשהוא מותיר מאחור את שאר הבורחים ומתמודד מול שיירות של מפגינים שנופפו בדגלים פלסטינים. באירוניה לא קטנה, כמה מהם אף מחאו לו כפיים כשעבר מולם. בסיום חצה את הקו שני, תוצאה שהבטיחה לקבוצה את הפודיום השלישי שלה בשבעה שלבים בלבד.

מרקו פריגו (ספרינט סייקלינג)

פריגו עצמו סיכם: "עשיתי את המקסימום. ניהלתי מרוץ מחושב, שמרתי כוחות היכן שיכולתי, אבל כשאיוסו תקף לא הייתה לי תשובה. הוא פשוט היה חזק יותר. שמרתי על עתודות חמצן ומצאתי מספיק כוחות כדי לסיים שני. זה הפודיום השלישי שלנו כאן, אבל אנחנו מחפשים את הניצחון. השנה כבר השגתי ניצחון מקצועני ראשון, אבל המטרה שלי היא לנצח לראשונה בגראנד טור".

הקבוצה הישראלית עברה ימים מתוחים במיוחד, לאחר שבשני שלבים קודמים חסמו פעילי מחאה פלסטינית את דרכם של הרוכבים ואף את הפלוטון כולו. כעת, כשהמרוץ עושה את דרכו לעבר חבל הבאסקים, הציפייה היא למחאות גדולות אף יותר. בינתיים, לפחות על הכביש, הקבוצה מישראל השיגה את התשובה שהיא חיפשה, הופעה ספורטיבית עיקשת ומרשימה של אחד מרוכביה הבולטים.

