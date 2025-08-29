יום שני, 01.09.2025 שעה 09:58
ספורט אחר  >> שייט

עומר ורד וילנצ’יק אלוף העולם עד גיל 19 בלייזר

הישראלי זכה בתואר היוקרתי כשסיים עם מדליית הזהב בתחרות שנערכה באירלנד. בתחרות הכללית הוא סיים במקום העשירי, בעוד ראם מגן סיים במקום השישי

עומר ורד וילנצ’יק (איגוד השייט)
עומר ורד וילנצ׳יק זכה בתואר אלוף העולם עד גיל 19 בשייט מדגם הלייזר. השייט הישראלי בן ה-18 סיים עם מדליית הזהב בתחרות שנערכה היום (שישי) באירלנד.

אליפות העולם לנוער בשייט בדגם הלייזר נערכה מיד אחרי אליפות אירופה. באירוע באירלנד השתתפו שייטים עד גיל 21, כאשר בתחרות הכללית לשכבת הגיל הזו ראם מגן סיים במקום השישי ועומר ורד וילנצ’יק במקום העשירי.

אלא שמבין המשתתפים בשכבת הגיל של עד 19, ורד וילנצ’יק סיים ראשון, כך שקטף את מדליית הזהב וזכה בתואר אלוף העולם לנערים - הישג יוצא מן הכלל של השייט הישראלי הצעיר.

בשיוטים בהם השתתף, עומר ורד וילנצ’יק פתח נהדר כאשר במקומות 2,6,5,12,7,14. לאחר מכן, היכולת מעט דעכה (4,25,15,33,22,47) אבל עדיין הוא סיים במקום העשירי הכללי וראשון מבין הקטגוריה של הצעירים יותר.

עומר ורד וילנצ'יק סיכם: "כל השבוע הובלתי את הקטגוריה וזה לגמרי היה שלי. מבחינת התחרות התחלתי מעולה, אבל אני מרגיש שהקירבה לאליפות אירופה לבוגרים הורגשה ובחלק השני של התחרות כבר היה לי יותר קשה. כשאני מסתכל על הכל בפרופורציה אני זוכר שאני הכי צעיר בפער מרוב המתחרים בטופ 10 ויש לי עוד שנים להשתפר גם בנוער ובטח בבוגרים, אז אני מרוצה בסופו של דבר".

המאמן ארז אליהו אמר: "זו הייתה תחרות קשה מאוד בתנאים לא יציבים. גם ראם וגם עומר הפגינו יכולות גבוהות לאורך השבוע, והצליחו להתגבר על נפילת המתח אחרי תוצאות מצוינות באליפות אירופה לבוגרים לפני שבועיים. אני מרוצה מאוד מהיכולות של שניהם, שמראים שיפור מתמיד משנה לשנה ומוכיחים שיש לנו עתיד בדגם המאוד תחרותי הזה".

שי בובר, יו"ר איגוד השייט, בירך: "עד לפני כמה שנים היו אנשים שהתקשו להאמין שנצליח להביא שייטים לרמות גבוהות בדגם הלייזר. כשבכל תחרות יש צי של מעל 100 סירות, זה דגם שמאוד מאוד קשה לשמור בו על יציבות לאורך זמן ולהביא תוצאות בעקביות. מאז שארז אליהו התגייס לאמן את הנבחרת ועם כניסה של שייטים ושייטות צעירים ומבטיחים, אנחנו רואים את התוצאות מתחילות להגיע והשנה האחרונה מפיחה בנו המון תקווה לעתיד. כל הכבוד לארז ולנבחרת על העונה המרשימה. רואים שיפור בכל הדגמים בשייט הישראלי, וזה הדגם הקשה מכולם, כך שיש סיפוק גדול".

