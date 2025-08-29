יום שבת, 30.08.2025 שעה 02:28
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

הפועל א.א פאחם ניצחה את באקה אל גרבייה בגביע

גביע המדינה בכדורגל, סיבוב ה': קבוצות ליגה א' החלו את עונת 2025/26 רשמית. עוד בשלב הבא: מכבי אחי נצרת, מגדל העמק, קריית אתא וביאליק וכרמיאל

|
שחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים בסיום (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים בסיום (חג'אג' רחאל)

עכשיו זה רשמי: גביע המדינה פתח את עונת 2025/26 בעבור קבוצות ליגה א' צפון ודרום. במחוז הצפוני, המשחק המרכזי במסגרת סיבוב ה', הפגיש את הפועל ע. באקה אל גרבייה והפועל אום אל פאחם, היורדת הטרייה מהלאומית. המגרש הסינתטי החמים בבאקה הביא לניצחון מרשים מצד הפועל אום אל פאחם, היורדת הטרייה מהלאומית, בדמות 1:2.

מעבר לכך, הפועל מגדל העמק, יחד עם משה ויצמן, השיגו ניצחון בדמות 1:2 מול מכבי נוג'ידאת אחמד ועלו לשלב הבא. גם מכבי אתא ביאליק, יחד עם הפועל עירוני כרמיאל, מכבי אחי נצרת ומכבי נווה שאנן, העולה הטרייה מליגה ב', העפילו לשלב הבא, סיבוב ו', בו תתמודדנה הקבוצות מול קבוצות מליגה ב'-ג'.

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל אום אל פאחם 2:1

משחק מסקרן נערך מוקדם יותר היום (שישי) בין הקבוצה של מוחמד עוואדי לבין הקבוצה של מוחמד אגבארייה, שהוביל, יש לומר, בבטחה, בעונה החולפת, את מכבי הרצליה (נוער) לליגת העל, לאחר שנים ארוכות של היעדרות. למרות שהציפייה הייתה כי באקה תנצח ותישאר מחוייכת במגרשה הביתי, אום אל פאחם באה מוכנה יותר ועשתה המוטל עליה בענק.

קהל רב ביציעים (חגקהל רב ביציעים (חג'אג' רחאל)

המחצית הראשונה הייתה בשליטה כמעט מוחלטת של הפועל אום אל פאחם. נדמה כי יש על המגרש קבוצה אחת בלבד. באקה, שאירחה את אום אל פאחם, נראתה כקבוצה חדשה לגמרי תחת עוואדי שהחל שם את עונתו הרביעית במספר. בשיר בהגאת ומג'ד ח'ורי קבעו 0:2 במחצית הראשונה, שיכולה הייתה להסתיים הרבה יותר מול אוהד אנצל שהגיע מהנוער של בית"ר טוברוק.

במחצית השנייה סלים עמאש צימק התוצאה, אך לא הועיל די להפועל ע. באקה אל גרבייה בכדי להשוות. הקבוצה של מוחמד עוואדי תתכונן לליגה, בעוד הפועל אום אל פאחם ומוחמד אגבארייה הוכיחו מאיזה חומר הם עשויים וראויים הם לשבחים. בשורה התחתונה, לאום אל פאחם אויר מההתמודדות הזו לקראת המפגש המרתק מול מכבי אחי נצרת בשבוע הבא, במסגרת הליגה.

שחקני הפועל אום אל פאחם (חגשחקני הפועל אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)
שחקני באקה אל גרבייה (חגשחקני באקה אל גרבייה (חג'אג' רחאל)

מוחמד אגבארייה, מאמן הפועל אום אל פאחם, בסיום ההתמודדות, ל-ONE: "קודם כל, במשחקים, בתחילת העונה, זה להתחיל ברגל ימין. רוב השחקנים שיש כאן הם חבר'ה צעירים. היה לי חשוב בשביל הביטחון העצמי שלהם שישיגו במגרש כאן את מה שהשיגו. לא משנה איך נראינו, החבר'ה כאן השיגו ניצחון בעבור עצמם, בעבור הקהל וההנהלה החדשה".

בשיר בהגאת ומוסטפא אבו אל ביג׳א במאבק (חגבשיר בהגאת ומוסטפא אבו אל ביג׳א במאבק (חג'אג' רחאל)

"היו דברים יפים והיו דברים פחות טובים על כר הדשא. צריך להתחיל לעבוד על הדברים הפחות טובים שראיתי היום. חשוב לזכור שמדובר במשחק גביע. זה יותר לביטחון של השחקנים. ברור לי וברור לכולם שהמשחק מול מכבי אחי נצרת יהיה אופרה אחרת. הליגה היא העיקר מבחינתנו. מה גם שאנחנו פותחים במינוס 12 נקודות, אבל לא מסתכלים על זה".

שחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים (חגשחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)

"אנחנו רוצים לצבור כמה שיותר נקודות, כמה שיותר מהר. הבאנו בבאקה אל גרבייה תוצאה חיובית וזה מראה על דרך מהאימונים במהלך הקיץ. המטרה היא לצבור נקודות משבוע לשבוע ולאסוף את כל השחקנים עד שיביאו את המקסימום שלהם. אנחנו עוד נתחזק, אנחנו ניראה אחרת ונצא מהמצב אליו נקלענו, שלא קשור למקצועיות שלנו".

שחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חגשחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
רועי רבינוביץ׳ (חגרועי רבינוביץ׳ (חג'אג' רחאל)
בשיר בהגאת (חגבשיר בהגאת (חג'אג' רחאל)
שחקני באקה אל גרבייה ממהרים (חגשחקני באקה אל גרבייה ממהרים (חג'אג' רחאל)
שחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חגשחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים (חגשחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חגשחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

יתר תוצאות סיבוב ה', גביע המדינה, מחוז צפון:

מכבי נוג'ידאת אחמד – הפועל מגדל העמק 2:1 (הבקיע לנוג'ידאת: מחמוד אבו אחמד; הבקיעו למגדל העמק: נהוראי בורה ולהב דהן)

מכבי אתא ביאליק – מ.ס. טירה 0:2 (הבקיעו לאתא ביאליק: שחף ספיר ואלמוג בוים)

מכבי נווה שאנן – מ.ס. צעירי כפר כנא 0:2 (הבקיעו לנווה שאנן: ישי בוזורגי וקאסם חילף)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס 2:5 (הבקיעו לכרמיאל: מוחמד פוקרא עם צמד, גיא בן לולו עם צמד ואינן אדריאל גונסלס; הבקיעו למוסמוס: אחמד ג'בארין ושאדי מסארווה)

עירוני נשר – מכבי אחי נצרת 2:0 (הבקיעו לאחי נצרת: חמזה מוואסי וחאלד סלימאן)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה (30/08, חדרה מתחם אימונים, 14:00)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */