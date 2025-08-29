הפועל א.א פאחם ניצחה את באקה אל גרבייה בגביע

עכשיו זה רשמי: גביע המדינה פתח את עונת 2025/26 בעבור קבוצות ליגה א' צפון ודרום. במחוז הצפוני, המשחק המרכזי במסגרת סיבוב ה', הפגיש את הפועל ע. באקה אל גרבייה והפועל אום אל פאחם, היורדת הטרייה מהלאומית. המגרש הסינתטי החמים בבאקה הביא לניצחון מרשים מצד הפועל אום אל פאחם, היורדת הטרייה מהלאומית, בדמות 1:2.

מעבר לכך, הפועל מגדל העמק, יחד עם משה ויצמן, השיגו ניצחון בדמות 1:2 מול מכבי נוג'ידאת אחמד ועלו לשלב הבא. גם מכבי אתא ביאליק, יחד עם הפועל עירוני כרמיאל, מכבי אחי נצרת ומכבי נווה שאנן, העולה הטרייה מליגה ב', העפילו לשלב הבא, סיבוב ו', בו תתמודדנה הקבוצות מול קבוצות מליגה ב'-ג'.

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל אום אל פאחם 2:1

משחק מסקרן נערך מוקדם יותר היום (שישי) בין הקבוצה של מוחמד עוואדי לבין הקבוצה של מוחמד אגבארייה, שהוביל, יש לומר, בבטחה, בעונה החולפת, את מכבי הרצליה (נוער) לליגת העל, לאחר שנים ארוכות של היעדרות. למרות שהציפייה הייתה כי באקה תנצח ותישאר מחוייכת במגרשה הביתי, אום אל פאחם באה מוכנה יותר ועשתה המוטל עליה בענק.

קהל רב ביציעים (חג'אג' רחאל)

המחצית הראשונה הייתה בשליטה כמעט מוחלטת של הפועל אום אל פאחם. נדמה כי יש על המגרש קבוצה אחת בלבד. באקה, שאירחה את אום אל פאחם, נראתה כקבוצה חדשה לגמרי תחת עוואדי שהחל שם את עונתו הרביעית במספר. בשיר בהגאת ומג'ד ח'ורי קבעו 0:2 במחצית הראשונה, שיכולה הייתה להסתיים הרבה יותר מול אוהד אנצל שהגיע מהנוער של בית"ר טוברוק.

במחצית השנייה סלים עמאש צימק התוצאה, אך לא הועיל די להפועל ע. באקה אל גרבייה בכדי להשוות. הקבוצה של מוחמד עוואדי תתכונן לליגה, בעוד הפועל אום אל פאחם ומוחמד אגבארייה הוכיחו מאיזה חומר הם עשויים וראויים הם לשבחים. בשורה התחתונה, לאום אל פאחם אויר מההתמודדות הזו לקראת המפגש המרתק מול מכבי אחי נצרת בשבוע הבא, במסגרת הליגה.

שחקני הפועל אום אל פאחם (חג'אג' רחאל)

שחקני באקה אל גרבייה (חג'אג' רחאל)

מוחמד אגבארייה, מאמן הפועל אום אל פאחם, בסיום ההתמודדות, ל-ONE: "קודם כל, במשחקים, בתחילת העונה, זה להתחיל ברגל ימין. רוב השחקנים שיש כאן הם חבר'ה צעירים. היה לי חשוב בשביל הביטחון העצמי שלהם שישיגו במגרש כאן את מה שהשיגו. לא משנה איך נראינו, החבר'ה כאן השיגו ניצחון בעבור עצמם, בעבור הקהל וההנהלה החדשה".

בשיר בהגאת ומוסטפא אבו אל ביג׳א במאבק (חג'אג' רחאל)

"היו דברים יפים והיו דברים פחות טובים על כר הדשא. צריך להתחיל לעבוד על הדברים הפחות טובים שראיתי היום. חשוב לזכור שמדובר במשחק גביע. זה יותר לביטחון של השחקנים. ברור לי וברור לכולם שהמשחק מול מכבי אחי נצרת יהיה אופרה אחרת. הליגה היא העיקר מבחינתנו. מה גם שאנחנו פותחים במינוס 12 נקודות, אבל לא מסתכלים על זה".

שחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)

"אנחנו רוצים לצבור כמה שיותר נקודות, כמה שיותר מהר. הבאנו בבאקה אל גרבייה תוצאה חיובית וזה מראה על דרך מהאימונים במהלך הקיץ. המטרה היא לצבור נקודות משבוע לשבוע ולאסוף את כל השחקנים עד שיביאו את המקסימום שלהם. אנחנו עוד נתחזק, אנחנו ניראה אחרת ונצא מהמצב אליו נקלענו, שלא קשור למקצועיות שלנו".

שחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

רועי רבינוביץ׳ (חג'אג' רחאל)

בשיר בהגאת (חג'אג' רחאל)

שחקני באקה אל גרבייה ממהרים (חג'אג' רחאל)

שחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

שחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)

שחקני באקה אל גרבייה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

יתר תוצאות סיבוב ה', גביע המדינה, מחוז צפון:

מכבי נוג'ידאת אחמד – הפועל מגדל העמק 2:1 (הבקיע לנוג'ידאת: מחמוד אבו אחמד; הבקיעו למגדל העמק: נהוראי בורה ולהב דהן)

מכבי אתא ביאליק – מ.ס. טירה 0:2 (הבקיעו לאתא ביאליק: שחף ספיר ואלמוג בוים)

מכבי נווה שאנן – מ.ס. צעירי כפר כנא 0:2 (הבקיעו לנווה שאנן: ישי בוזורגי וקאסם חילף)

הפועל עירוני כרמיאל – הפועל בני מוסמוס 2:5 (הבקיעו לכרמיאל: מוחמד פוקרא עם צמד, גיא בן לולו עם צמד ואינן אדריאל גונסלס; הבקיעו למוסמוס: אחמד ג'בארין ושאדי מסארווה)

עירוני נשר – מכבי אחי נצרת 2:0 (הבקיעו לאחי נצרת: חמזה מוואסי וחאלד סלימאן)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל עירוני עראבה (30/08, חדרה מתחם אימונים, 14:00)