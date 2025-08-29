הגרלה קשה? למכבי הזדמנות מדהימה להפתיע

אבי נמני מצטרף לפודקאסט מכבי תל אביב עם הופעת הבכורה בפרק שבמרכזו סקירה של 8 היריבות של הצהובים העונה בליגה האירופית. אז האם ההגרלה קשה? כן. האם היא לא אפשרית? אולי, אבל היא גם טומנת בתוכה אפשרויות מעניינות להדהים ולעשות שם באירופה.

עוד לפני סקירת היריבות המקיפה, הפרק עסק במשחק מול דינמו קייב, מה היה טוב למרות הסיטואציה הלא פשוטה, הקיץ המדהים של רוי רביבו, ומה צריך לעשות כדי לחבר את יון ניקולאסקו לקבוצה.

וגם: סקירה על טוטי אנדרדה שיגיע למרכז המגרש ומי עדיף בעמדת הכנף - וויליאם באליקווישה או הליו וארלה? אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש עם פרק חדש. האזנה נעימה.

אבי נמני (שחר גרוס)

אבי נמני בפודקאסט של ONE (שחר גרוס)

יהפוך לאורח קבוע. אבי נמני (שחר גרוס)