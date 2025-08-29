רשמית: רוברט לבנדובסקי חוזר לנבחרת פולין

חדשות טובות לרוברט לבנדובסקי. חלוץ ברצלונה חזר לנבחרת פולין לאחר שנעדר מהחלון הקודם בשל עימות עם המאמן מיכאל פרוביירז'. לאחר פיטוריו של המאמן הקודם, יאן אורבן זימן את החלוץ של בארסה לסגל לקראת מוקדמות מונדיאל 2026, מול הולנד (4 בספטמבר) ופינלנד (7 בספטמבר).

הפולני עזב את נבחרתו בחלונות הקודמים בשל בעיות עם המאמן דאז, אך עם שינוי בעמדת המאמן, שב לסגל. יאן אורבן הודה כי שוחח עם כוכב ברצלונה כדי לברר ממקור ראשון האם לבנדובסקי עדיין עומד בהחלטתו לפרוש מהנבחרת לאחר שנלקח ממנו סרט הקפטן, או שמא שינה את דעתו בעקבות הדחתו של פרוביירז'. "דיברתי עם רוברט לבנדובסקי בטלפון ושאלתי אותו אם הוא רוצה לחזור. הוא אמר שכן, ולכן התקדמנו צעד קדימה", ציין.

הבלגן החל עוד לפני הקיץ, כאשר לבנדובסקי פרש מהנבחרת הפולנית לקראת משחק הידידות מול מולדובה ומשחק המוקדמות מול פינלנד. שחקן בארסה חשף בחשבון האינסטגרם שלו כי "בהתחשב בנסיבות ובעומס של עונת המועדונים", החליט "יחד עם המאמן" לא להשתתף במחנה האימונים של יוני.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

"לפעמים הגוף שולח סימנים שהוא זקוק למנוחה", סיכם בהודעתו. מילים והחלטה שלא התקבלו היטב בפולין. דבריו של לבנדובסקי רק הוסיפו לאווירה מתוחה וביקורתית בפולין, שהובילה את המאמן לשעבר מיכאל פרוביירז' לשלול ממנו את סרט הקפטן ולהעבירו לפיוטר ז'ילינסקי.

"לאור הנסיבות ואובדן האמון במאמן נבחרת פולין, החלטתי לפרוש מהנבחרת כל עוד הוא מאמן. אני מקווה להמשיך לקבל את ההזדמנות לשחק עבור האוהדים הטובים בעולם", כתב לבנדובסקי בפוסט באינסטגרם. בית המוקדמות של פולין רחוק מלהיות פשוט. הפולנים יפגשו את הולנד ב-4 בספטמבר ואחר כך את פינלנד.