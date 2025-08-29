פיפ"א החליטה: לואיס אנריקה לא ייענש על התקיפה

פיפ"א סגרה את הפרשה סביב לואיס אנריקה, מאמנה של פאריס סן ז'רמן, מבלי להטיל עליו כל עונש בעקבות התקיפה שביצע כלפי החלוץ הברזילאי ז'ואאו פדרו בגמר מונדיאל המועדונים מול צ'לסי. המאמן הספרדי, שהתפרץ בסיום המשחק והכה את שחקן צ'לסי, עמד בפני אפשרות לעונש הרחקה וקנס, אך בסופו של דבר ההליך נסגר ללא סנקציות.

האירוע התרחש באצטדיון מטלייף בניו יורק, לאחר ניצחונה הסוחף של צ'לסי על פ.ס.ז'. שחקני שתי הקבוצות נקלעו למהומה בסיום, שניצתה כשג'אנלואיג'י דונארומה התעמת עם אחד משחקני הבלוז. לואיס אנריקה, שניסה לטענתו להפריד, איבד שליטה, התקרב לפדרו, תפס אותו בצוואר ואף נתן לו סטירה לעיני המצלמות. מיד לאחר מכן נשמע המאמן מתוודה בפני צוותו: "אני טיפש. הוא עומד שם, דוחף אותי, אני נוגע בו והוא נופל".

במסיבת עיתונאים מאוחר יותר ניסה להסביר את מעשיו: "הייתה מתיחות, דחיפות מכל הכיוונים, רציתי להפריד בין השחקנים. ראיתי גם את מרסקה דוחף שחקנים. כולנו היינו צריכים למנוע מהדבר הזה לקרות". למרות ההתנצלות, המהלך עורר הדים עצומים ברחבי העולם והציב אותו בפני סכנת עונש ממשי.

לואיס אנריקה (IMAGO)

ועדת המשמעת של פיפ"א פתחה בהליכים נגד לואיס אנריקה, אך לבסוף לא הפנתה את המקרה לאופ"א או לליגת צרפת. בניגוד לכך, ז'ואאו נבש, שמשך בשערו של מארק קוקורייה במהלך הגמר והורחק מיד, נענש בהרחקה משני משחקים ופספס את הסופר קאפ האירופי ואת פתיחת הליגה הצרפתית מול נאנט.

על פי התקנון, לואיס אנריקה עמד בפני אפשרות להרחקה משניים ממשחקי הקבוצה בגין "התנהגות בלתי ספורטיבית במגרש המשחק", וכן לקנס כספי. אלא שהמקרה כלל לא הועבר לוועדה ולא ניתנה לו אפשרות להציג טיעונים בטרם הכרעה. בפועל, פיפ"א, שנראה כי העדיפה להניח לפרשה, סגרה את התיק מבלי לנקוט בצעדים כלשהם.

בפאריס קיבלו בהקלה את ההחלטה. גם במועדון וגם בתקשורת הצרפתית כבר סימנו וי על הפרק הזה, שנחשב כעת לסגור, ומתרכזים אך ורק בצד המקצועי לקראת המשך העונה. לואיס אנריקה עצמו, שהודה בטעותו, ימשיך להוביל את פ.ס.ז' ללא כל הפרעה.