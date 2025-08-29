"יש לנו את הכלים להתמודד מול הפועל תל אביב"

אחרי התבוסה הכואבת שחטפה במחזור הפתיחה, מכבי בני ריינה תקווה להשיג ניצחון ראשון בליגת העל, כאשר מחר (שבת, 20:15) היא תארח את העולה החדשה, הפועל תל אביב.

סלובודאן דראפיץ’: “אחרי ששיחקנו לא טוב במשחק נגד מכבי חיפה, חוזרים הביתה ורוצים לצאת לפגרה עם שלוש נקודות, החבר’ה מתאמנים כמו שצריך ואנחנו יודעים שאנחנו נגד קבוצה טובה שניצחה במחזור הראשון, ככה שהם יבואו עם כל הכוח, יש לנו את הכלים להתמודד איתם וממחר נצא לדרך חדשה”.

גד עמוס אמר: “באים למשחק בית ראשון ואנחנו צריכים את הקהל שלנו איתנו, זה משחק קשה נגד קבוצה טובה, עבדנו קשה השבוע על מנת לתקן את המשחק האחרון ונעשה הכל כדי לשמור על הנקודות האלו אצלנו בבית, נשמח לדחיפה מהקהל שלנו”.

ההרכב המשוער: גד עמוס, עאיד חבשי, מילאדין סטיבנוביץ', עבדאללה ג'אבר, רועי שוקרני, ג'וניור פיוס, אלקסה פייץ', סער פדידה, אנטוני ספר, מוחמד שכר ואסיל כנעני.