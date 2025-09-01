חלק נוסף בפאזל: אומורואי חתם במכבי תל אביב

חלק נוסף בפאזל של עודד קטש הוחתם, ומכבי תל אביב כמעט מוכנה לצאת לדרך. הצהובים הכריזו היום (שני) על החתמתו של קליפורד אומורואי, ובכך הגיע הסנטר שהמועדון רצה כל כך להביא, כאשר על מועמדותו של הגבוה הניגרי פורסם לראשונה כאן ב-ONE. אומורואי אמר לאחר החתימה: "שמעתי שהקהל פה אוהב מאוד כדורסל ואת המועדון. אני מצפה להתחיל לשחק מול האוהדים, יאללה מכבי!".

"אנחנו מברכים את קליף, שמצטרף אלינו למשפחה", אמר לאחר החתימה המאמן עודד קטש. "מדובר בשחקן בעל גודל משמעותי ואינסטינקטים טובים, עם נוכחות בשני צדי המגרש. הוא יוסיף לנו אתלטיות, ריבאונד ואנרגיות. יש לו המון 'אפסייד' ואין לי ספק שהוא יעזור לנו להגיע למטרות שלנו".

"לקראת שוק השחקנים החופשיים של הקיץ הזה, חיפשנו לעמדת הסנטר שחקן עם נוכחות פיזית ודינמיות מרשימות", הסביר הג'נרל מנג'ר קלאודיו קולדבלה. "אחד שמסוגל לקחת ריבאונדים ברמה הגבוהה ביותר (ובמיוחד בהתקפה), להגן על הצבע והטבעת כחוסם זריקות ובנוכחות אתלטית, ולהיות יעיל בהגנת הפיק-אנד-רול. כל זאת תוך שהוא מציע גם יכולת התקפית לרוץ במגרש בזכות האתלטיות שלו, ומשתלב בצורה משלימה עם הדינמיות של הגארדים שלנו".

קלאודיו קולדבלה (רדאד ג'בארה)

"מבחינת האופי, כמו תמיד, חיפשנו שחקן עם יושרה רבה, מוסר עבודה ותחרותיות. קליפורד מחזיק בכל התכונות האלה, ואף מעבר לכך", המשיך קולדבלה. "ההתפתחות במשחק שלו בשנים האחרונות הייתה ברורה וניכרה היטב. אנחנו נרגשים להיות אלה שייהנו משלבי ההתפתחות הבאים בקריירה המקצועית שלו. אנחנו שמחים מאוד לקבל את קליפורד ומשפחתו בברכה לתל אביב ולאחל להם את ברכת מזל טוב החמה ביותר שלנו".

מדובר בסנטר ניגרי גבוה במיוחד, שמתנשא לגובה של שני מטרים ו-11 סנטימטרים. אומורואי הוא בן 23 ואת החמש השנים האחרונות הוא העביר במכללות, ארבע במכללת ראטגרס ואחת באלבמה, כאשר אצל האחרונה הוא בילה בעונה החולפת. בדראפט האחרון הוא לא נבחר, וכעת הוא מגיע לאירופה.

קליפורד אומורואי (IMAGO)

בעונה האחרונה באלבמה הוא העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות, 6.5 ריבאונדים, 0.9 אסיסטים ו-1.1 חסימות ב-19.2 דקות לערב, ב-73.4% מהשדה. עונת השיא הייתה ב-2022/23 כשהיה בראטגרס, אצלה רשם 13.2 נקודות, 9.6 ריבאונדים ו-2.1 חסימות בממוצע לערב במעל 30 דקות להתמודדות.

כאמור, קיץ עמוס ביותר עבר על מכבי תל אביב, שנפרדה מלא מעט צירים מרכזיים כמו רוקאס יוקובאיטיס וחסיאל ריברו, והביאה לא מעט שמות נוצצים כמו לוני ווקר, אושיי בריסט וג’ף דאוטין ג’וניור, בנוסף למספר שחקנים מעניינים כמו אורוש טריפונוביץ’, טי ג’יי ליף וגור לביא. ואז נותר רק סנטר, וכעת כאמור גם כזה מצאו בקבוצה.