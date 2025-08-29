יום שישי, 29.08.2025 שעה 12:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

בית"ר מול חיפה במוקד: ההרכבים לליגת העל

ליגת החלומות של ONE ממשיכה: האם ונטורה יפתח בהפועל ב"ש, מכבי תל אביב תשחק לראשונה בליגה ומשחק הענקיות בטדי. ה-11 המשוערים של הקבוצות בפנים

|
הרכבים משוערים לליגת העל (מערכת ONE)
הרכבים משוערים לליגת העל (מערכת ONE)

ליגת החלומות של ONE ממשיכה גם בליגת העל. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות למחזור השני, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. שחקנים חדשים רבים חברו העונה לליגת העל וכדאי לראות מי מהם מיועד לפתוח.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. נציין כי לאור הסאגה המורכבת של בני סכנין מול פיפ”א קשה יהיה לצפות אילו שחקנים הקבוצה תרשום בזמן למחזור השני. כמו כן, מכבי תל אביב תשחק לראשונה העונה וההרכב המשוער שלה יפורסם לאחר האימון המסכם עקב המשחק אמש מול דינמו קייב.

מכבי בני ריינה - הפועל תל אביב (שבת, 20:15)

הרכב משוער בני ריינה: גד עמוס, עאיד חבשי, מילאדין סטיבנוביץ', עבדאללה ג'אבר, רועי שוקרני, ג'וניור פיוס, אלקסה פייץ', סער פדידה, אנטוני ספר, מוחמד שכר ואסיל כנעני.

הרכב משוער הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר (יזן נסאר), לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, רן בנימין, סתיו טוריאל (רועי אלקוקין), לירן רוטמן (אנאס מחאמיד), דניאל דאפה.

ייעדר: רוי קורין

דניאל דאפה בפעולה (רדאד גדניאל דאפה בפעולה (רדאד ג'בארה)

עירוני קריית שמונה - הפועל פתח תקווה (שבת, 20:15)

הרכב משוער עירוני ק"ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, בילאל שאהין, סאקו בנגורה, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

הרכב משוער הפועל פ"ת: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, מתן גושה (איתי רוטמן), דרור ניר (שחר רוזן), בוני אמיין (תומר אלטמן), נדב נידם, גולן בני, צ'אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי וקליי.

גולן בני (שחר גרוס)גולן בני (שחר גרוס)

הפועל חיפה - הפועל ירושלים (שבת, 20:15)

הרכב משוער הפועל חיפה: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, סאנה גומס, נאור סבג, לארי אנגולו, סלאם גידו, רועי זיקרי, יונתן פרבר, גב'ון איסט.

ייעדרו: תמיר ארבל, אורן ביטון, נפתלי בלאי ולירן סרדל.

הרכב משוער הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, דומג׳וני דויד, נועם מלמוד, הראל שלום (אופק נדיר), ינאי דיסטנפלד, איליי מדמון, דון סדריק, גיא בדש, אידוקו, באייה אוראל.

ייעדרו: ז'ארדל, איבי רינסום, איינאו פרדה.

גג'בון איסט (חג'אג' רחאל)

מ.ס אשדוד - בני סכנין (שבת, 20:30)

הרכב משוער מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצקי, אדיר לוי, מאור ישירלמק, מוחמד דיאקטה, טום בן זקן, איליי טמם, ישראל קול, רועי גורדנה, לני נאנג’יס, יוגין אנסה, זאן פלורן באטום.

לא ניתן לקבוע הרכב משוער לבני סכנין עקב בעיות הרישום מול פיפ”א.

רועי גורדנה (אורן בן חקון)רועי גורדנה (אורן בן חקון)

הפועל באר שבע - עירוני טבריה (שבת, 20:30)

הרכב משוער הפועל ב"ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, מתן בלטקסה, אור בלוריאן, הלדר לופס, שי אליאס (לוקאס ונטורה), אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, זאהי אחמד, דן ביטון, אלון תורג'מן (איגור זלאטנוביץ’).

ייעדרו: מיגל ויטור, סמיר פרהוד

הרכב משוער עירוני טבריה: רוג'ריו דוס סנטוס, רון אונגר, סמביניה, דוד קלטינס (עומר יצחקי), דניאל גולאני, מוחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה, פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.

ייעדרו: אונדז'יי באצ'ו, ווהיב חביבאללה.

העיניים עליו. לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)העיניים עליו. לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב - מכבי נתניה (ראשון, 20:00)

בעקבות משחקה מול דינמו קייב, ההרכב המשוער של מכבי ת”א יפורסם לאחר האימון המסכם.

הרכב משוער מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, איתי בן שבת, סאבא חוודג'יאני, רותם קלר, יובל שדה, עומרי שמיר (סאהר תאג'י), מקסים פלקושצ'נקו, עוז בילו, לוקאס פראיזו (ווילסון האריס)

ייעדר: באסם זערורה

זז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

בית"ר ירושלים - מכבי חיפה (ראשון, 20:30)

הרכב משוער בית"ר ירושלים: מיגל סילבה, זוהר זסנו, גיל כהן, בריאן קרבאלי, אריאל מנדי, אילסון טבראש, ירין לוי, ירדן שועה (עדי יונה/דור מיכה), עומר אצילי, טימוטי מוזי, סמואל קאלו.

ייעדר: גרגורי מורוזוב.

הרכב משוער מכבי חיפה: גיורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, גוני נאור, איתן אזולאי, עלי מוחמד, דולב חזיזה, ג’ורג’ה יובאנוביץ’ וסוף פודגוראנו.

ייעדרו: פדראו, קנג'י גורה וליסאב עיסאת.

עומר אצילי (רדאד געומר אצילי (רדאד ג'בארה)
