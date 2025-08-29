קרית אתא צירפה את רון דנדיקר ואיתי מובסוביץ'

עירוני קרית אתא ממשיכה לבנות את הקבוצה לעונה הקרובה ועיבתה את הסגל שלה בגארד, רון דנדיקר ובשחקן הפנים, איתי מובסוביץ'. השניים חתמו בחוזים ארוכי טווח לארבע שנים.

דנדיקר (18, 1.88), תושב כרמיאל, שיחק בשנתיים האחרונות בליגת הנוער על במדי עמק יזרעאל, שם רשם בעונת 2024/25 ממוצעים של 17.1 נקודות, 5 ריבאונדים, 3.5 אסיסטים, 1.3 חטיפות ומדד 16.5 ב־11 משחקים. בקיץ האחרון נבחר לסגל נבחרת הנוער של ישראל, אותה אימן ברק פלג.

מובסוביץ' (18, 2.02 מטר), ממושב שרונה. בעונה האחרונה שיחק במועדון גליל תבור וזכה עם קבוצת הנוער בדאבל – אליפות הליגה הארצית לנוער וגביע האיגוד לנוער, ובנוסף נבחר לשחקן המצטיין של גמר הנוער ארצית.

שני הישראלים הצעירים מצטרפים לסגל, שכבר כולל את הזרים זיק מאיו, מאליק הול, דריוס האנה, בודי יום וג'מיה ניל והישראלים גל בייטנר, יובל שניידרמן, יובל הוכשטטר, אילי דולינסקי ותומר אסייג.