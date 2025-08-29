זיקרי ומלול יחזרו להרכב מול הפועל ירושלים

הפועל חיפה תעמוד מחר (שבת, 20:15) לפני אתגר חשוב מבחינתה, והוא לזכות בניצחון ליגה ראשון בסמי עופר מול הפועל ירושלים, דבר שישחרר לא מעט לחץ בעקבות הפסד הליגה הראשון מול עירוני טבריה.

המאמן גל אראל מודע לחשיבות המשחק ולרצון לצאת בראש שקט לפגרת הנבחרת, על פי התרגול, אראל יפתח בחלק הקדמי עם רועי זיקרי לצד ג'בון איסט המאכזב עד כה. מאיסט, כמו משאר הזרים של הקבוצה, בראשם הקשר לארי אנגולו, יש ציפייה שימשכו את הקבוצה להצלחה ויכולת הרבה יותר משכנעת מזו שהקבוצה הציגה עד כה.

גם בהגנה מסתמן שינוי, כאשר הקפטן דור מלול יפתח כמגן ימני. במקביל לכל אלה, מצפים בקבוצה להתחזק במהלך פגרת הנבחרת בלפחות שני שחקנים נוספים, כאשר המועמד המוביל הוא רותם חטואל שכבר סיכם את תנאיו בקבוצה אבל טרם נחתם ההסכם בין הצדדים.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, סנה גומס, נאור סבג, לארי אנגולו, סלאם ג’ידו, רועי זיקרי, יונתן פרבר וג’בון איסט.