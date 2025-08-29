חשש לקרע במניסקוס לקאסה, אוחנה יחזור לסגל

ביש מזל פקד השבוע בכפר גלים את שני שחקניה הישראלים של מכבי חיפה, ליסב עיסאת שפרק את כתפו במהלך אימון הקבוצה ביום שלישי ויעבור בדיקת MRI על מנת לאבחן את חומרת הפציעה, וליאור קאסה שביום רביעי עשה תנועה לא טובה עם הכדור ונפגע בברכו ולגביו יש חשש לקרע במינסקוס, שישבית את השחקן לתקופה הקרובה.

השניים נפצעו בעיתוי הכי פחות מושלם מבחינתם וזאת על רקע זימונם לסגל הנבחרת הצעירה של ישראל. קאסה יעבור מחר צילום MRI כאמור ורק אז תתבהר התמונה האמיתית לגבי חומרת הפציעה. מי שצפוי לחזור לסגל במקום קאסה יהיה מיכאל אוחנה.

מציבת הפצועים כוללת עדיין את קנג'י גורה, שנמצא בשלב מתקדם של חזרה לעניינים וגם את גיא מלמד. לגבי האחרון, לא מן הנמנע שהשחקן עד תום מועד ההעברות ימצא קבוצה אחרת, שכן אצל הירוקים רואים את ג'ורג'ה יובאנוביץ', טרבנטה סטיוארט ועומר דהן כחלוצים שיש לרוץ איתם – מה שמציב את מלמד בעמדה לא פשוטה לקראת עתידו המקצועי.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

מלמד, שסיים כמלך שערי הליגה בעונה הקודמת, מחזיק בחוזה שקשה להניח שיש קבוצה בארץ שתוכל לעמוד בו ואם לא ימצא קבוצה עד תום העברות, החלוץ עשוי להיקלע לסיטאוציה מקצועית לא פשוטה. לקראת בית"ר ירושלים, נראה שדייגו פלורס נוטה לא לבצע שינויים בהרכב לעומת זה שפתח מול בני ריינה, להוציא שינוי מאולץ ובו שון גולדברג יתחיל במקום ליסב עיסאת.

בנושא אחר, מכבי חיפה הודיעה היום (שישי) שהיא תערוך ביום שני (15.9) בסמי עופר לפני שריקת הפתיחה, טקס לזכרו של שחקן הקבוצה, גדי קינדה ז"ל, שהלך לעולמו בחודש מאי: “הטקס נבחר למשחק מול מ.ס אשדוד, המועדון בו גדל גדי ובו החל את הקריירה המפוארת שלו. יחד עם משפחתו, קבוצתו ואוהדי שתי הקבוצות ננציח את אהובנו. יהי זכרו ברוך”.