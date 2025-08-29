יום שישי, 29.08.2025 שעה 07:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

רביבו מצטיין הקיץ, מאמץ כביר סביב וארלה וטוטי

המגן הוכיח אופי מברזל ובמכבי תל אביב מפרגנים אחרי העלייה לליגה האירופית: "הפך למנהיג". מנספורד רוצה לסגור שתי החתמות, באליקווישה נשמר ברקע

|
רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת
רוי רביבו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב העפילה אמש (חמישי) בפעם השנייה ברציפות לליגה האירופית אחרי שניצחה בסיכום שני המשחקים 2:3 את דינמו קייב, אלופת אוקראינה. העלייה הגיעה למרות הפסד 1:0 בפולין, וגם במפגש אתמול הצהובים היו יכולים לנצח אך הפעם סבלו מבעיה בסיומת. בשורה התחתונה, אחרי קיץ מאתגר מאוד, עם רעידת אדמה אמיתית בסגל הקבוצה וקושי גדול להנחית שחקנים זרים בעקבות ההידרדרות הגדולה במצבה של ישראל מול הקהילה הבינלאומית, הצליחה האלופה להגיע שוב למפעל השני בחשיבותו באירופה והיא הנציגה הישראלית היחידה לעשות זאת שנה שנייה ברצף. 

הצהובים אומנם לא ניצחו אמש, אבל זה שוב היה משחק מרשים מאוד של רוי רביבו. המגן השמאלי לקח את הלימון של הקיץ ועשה ממנו לימונדה כמו שאומרים. מתסכול גדול על כך שלא עבר לקופנהאגן, אלופת דנמרק שעלתה לליגת האלופות השבוע, הוא הפך לשחקן המצטיין של הצהובים הקיץ, כזה שמגדיר מחדש את תפקיד המגן השמאלי והוא הציג סט יכולות מרשים למדי ברמה ההתקפית. אמש גם הצטרף לכך משחק טוב מאוד הגנתית שלו.

במכבי ת"א מפרגנים לרביבו, אף על פי שהם יודעים שאין בכוונתו לדון איתם על חוזה חדש: "רוי לקח מצב לא פשוט והפך למנהיג אמיתי. הוא הראה בגרות נדירה, כזו ששמורה לשחקנים שיעשו קריירה טובה מאוד. כשרואים כמה הוא היה חשוב הקיץ, אז מהצד שלנו אנחנו יכולים להגיד שהוא שחקן שאי אפשר היה לוותר עליו".

לצד רביבו, כריסטיאן בליץ' שוב רשם משחק מבטיח מאוד ואיתמר נוי שנכנס מהספסל במקום איסוף סיסוקו ידע להכניס שקט במרכז המגרש. בהנהלה החמיאו שוב לז'רקו לאזטיץ' על איך שהוא התמודד עם הקיץ הקשה הזה בו הסגל שלו השתנה בצורה דרמטית. 

שחקני מכבי תל אביב מרוצים. בפעם השנייה ברצף, הם בליגה האירופית (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שחקני מכבי תל אביב מרוצים. בפעם השנייה ברצף, הם בליגה האירופית (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכאן, עיקר תשומת הלב של מכבי ת"א ברמת ההנהלה תעבור להשלמת החתמה של שני שחקנים זרים במקום פטאצ'י ונמניה סטואיץ'. המאמץ הכביר הוא סביב הליו וארלה מגנט, עליו דווח אתמול בבלגיה. בין הצדדים מתקיים מו"מ בניסיון לסגור את הפרטים מול גנט שמבחינתה צריכה לשחרר את השחקן כדי לפנות מקום בסגל ובתקציב שכר השחקנים שלה כדי להתחזק. לצד זאת, התקווה היא שאכן הכל יושלם במו"מ מול פורטלזה על טוטי אנדרדה כדי שהוא יעלה על טיסה היום (שישי). 

יש לציין כי המנכ"ל, בן מנספורד, והמנהל הטכני, דומיניק פרייס, מפגינים אג'יליות מרשימה ומצליחים למצוא פתרונות ואלטרנטיבות מול הקשיים שיש להביא שחקנים איכותיים לליגת העל. אגב, למקרה שמשהו ישתבש מול וארלה או טוטי, המו"מ מול לובן על וויליאם באליקווישה נשמר ברקע והוא עדיין לא פוצץ סופית. מכבי ת"א פועלת בעוד גזרות נוספות למקרה של תקלות לא צפויות - אך המטרה הגדולה נכון להיום היא לצרף את וארלה וטוטי, כאשר חלון הרישום לאירופה הוא ביום שלישי בלילה (1:00 בלילה בין שלישי לרביעי).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
