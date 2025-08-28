משחקי גביע ווינר-שופטים בכדוריד יצאו לדרך

עונת הכדוריד החדשה יצאה לדרך עם משחקי גביע ווינר-שופטים ע"ש מויזס רש, טורניר ההכנה לקראת פתיחת ליגת ווינר ב-19 בספטמבר: האלופה הפועל ראשל"צ ניצחה ביום רביעי את א.כ נס ציונה 34:40 (15:21).

אמש (חמישי) נערכו שני משחקים נוספים - בבית א', בני הרצליה ניצחה את מכבי עירוני רחובות 24:25 (10:11), ובבית ב', מכבי ת"א הרשימה מול מכבי ראשל"צ עם ניצחון 30:34 (12:18). בשבוע הבא יתקיימו שני משחקים נוספים בכל בית, שיקבעו את ארבע העולות לחצי הגמר כאשר בבית ד', יתקיים רק משחק אחד ומכריע בין מחזיקת גביעי המדינה ו-ווינר-שופטים, הפועל אשדוד, לבין מ.כ חולון.

מי שהייתה מיועדת להיות הקבוצה השלישית בבית היא נבחרת העתודה, רק שבצוות המקצועי הוחלט שלא להעמיס על השחקנים בתקופת ההכנה כדי לא להגביר סיכון לפציעות, כאשר הנבחרת מתחילה את ההכנה שלה לאליפות אירופה עד גיל 20.

גיא רש ארמן ממכבי תל אביב הלילה מול עדן ג'ינג'י ממכבי ראשון לציון (אגם לוי)

ברביעי, האלופה, עם הצוות המקצועי החדש על הקווים: עומרי מימון ואסף סיטון, רשמה ניסוי כלים מוצלח מול נס ציונה, שמינתה גם היא צוות מאמנים חדש בדמות אסף לוי וגל אברהם. ליאור גורמן היה חתום על השער הראשון של העונה. מקשרה הזר של נס ציונה, סטפן דמיאנוביץ', רשם את הכרטיס האדום הראשון, והראשון שהיה חתום על דאבל פיגרס בשערים הוא בן גונן, שהיה המבקיע המצטיין במשחק עם 12 כיבושים.

המשחק ברחובות היה שקול, הגם שהרצליה הוליכה בו במהלך המחצית השנייה בשלושה שערי יתרון, והיה קרוב במהלך האחרון גם להסתיים בשוויון. בתיכונט, החניכים של חן פומרנץ סיפקו משחק מצוין מול אלו של ג'ו מתתיה. הרצליה תארח ביום שני את רמה"ש, וניצחון יעלה אותה לחצי הגמר. אותם הדברים אמורים לגבי מכבי ת"א, שתתארח בבאר שבע. הפועל קרית אונו תארח את נס ציונה, וכאמור המשחק המכריע בבית ד' בין אשדוד לחולון ייערך ביום חמישי.