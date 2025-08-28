יום חמישי, 28.08.2025 שעה 23:18
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
163-146מיידטילנד1
164-146אוטרכט2
131-95בראגה3
138-96לגיה ורשה4
122-126שחטאר דונייצק5
106-66האקן6
1015-129א.א.ק. לרנקה7
92-84בראן8
94-84מכבי ת"א9
84-56קלוז'10
71-64פאוק סלוניקי11
75-83סטיאווה בוקרשט12
62-42יאנג בויז13
63-43פרטיזן בלגרד14
61-24פנאתינייקוס15
68-54רייקה16
67-34קופס17
58-84צליה18
54-34זרינסקי מוסטר19
43-25לבסקי סופיה20
33-62גנק21
33-52לודוגורץ22
32-22אנדרלכט23
32-23הפועל ב"ש24
34-32שלבורן25
33-22דינמו קייב26
39-74שריף טירספול27
35-32שקנדיה28
36-32לך פוזנאן29
35-22פרישטינה30
21-12נואה31
25-13לינקולן רד אימפס32
12-21אברדין33
16-52סבאח באקו34
14-32באניק אוסטרבה35
13-22היברניאן36
13-22ספרטק טרנאבה37
13-22בריידבליק38
12-12סמסונספור39
11-02וולפסברגר40
11-02לוגאנו41
13-02פאקשי42
16-02אילבס43
04-22סלובן ברטיסלבה44
03-12ריגה סקולה45
02-02אקטובה46
06-32דריטה47
05-22סרבט ז'נבה48
05-22האמרון ספרטנס49
06-22בשיקטאש50
05-12פרדריקסטאד51

מכבי ת"א הבטיחה הכנסה של 4.31 מיליון אירו

בזכות ההעפלה לשלב הליגה של הליגה האירופית, אלופת ישראל תקבל באופן אוטומטי את הסכום הגבוה. וגם: הרווחים האפשריים מניצחונות ותוצאות תיקו במפעל

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

מכבי תל אביב ממשיכה לייצג את ישראל בכבוד במפעלים באירופה והערב (חמישי) היא השלימה את המשימה והעפילה לליגה האירופית למרות הפסד לדינמו קייב, כשהיא ניצחה 2:3 בסיכום המשחקים.

בזכות ההעפלה, הרבה כסף צפוי להיכנס לקופת המועדון. עצם ההעפלה לשלב הליגה יכניס למועדון 4.31 מיליון אירו, סכום גדול מאוד לקבוצות מישראל.

בנוסף, היא תשחק שמונה משחקים בשלב הליגה כשגם להם משמעותית כלכלית גדולה: כל ניצחון של אלופת ישראל יזכה אותה ב-450 אלף אירו, בעוד שתיקו יוסיף 150 אלף אירו לרווחים של המועדון.

בהמשך מחכים מענקי מיקום על מקומות 1-8 (600 אלף אירו) או 9-16 (300 אלף אירו), כשכמובן שכל שלב נוסף שאותו תצליח מכבי תל אביב לעבור יכניס עוד מיליונים לקופת המועדון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */