מכבי ת"א הבטיחה הכנסה של 4.31 מיליון אירו

מכבי תל אביב ממשיכה לייצג את ישראל בכבוד במפעלים באירופה והערב (חמישי) היא השלימה את המשימה והעפילה לליגה האירופית למרות הפסד לדינמו קייב, כשהיא ניצחה 2:3 בסיכום המשחקים.

בזכות ההעפלה, הרבה כסף צפוי להיכנס לקופת המועדון. עצם ההעפלה לשלב הליגה יכניס למועדון 4.31 מיליון אירו, סכום גדול מאוד לקבוצות מישראל.

בנוסף, היא תשחק שמונה משחקים בשלב הליגה כשגם להם משמעותית כלכלית גדולה: כל ניצחון של אלופת ישראל יזכה אותה ב-450 אלף אירו, בעוד שתיקו יוסיף 150 אלף אירו לרווחים של המועדון.

בהמשך מחכים מענקי מיקום על מקומות 1-8 (600 אלף אירו) או 9-16 (300 אלף אירו), כשכמובן שכל שלב נוסף שאותו תצליח מכבי תל אביב לעבור יכניס עוד מיליונים לקופת המועדון.