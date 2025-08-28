"היה לחץ והרגישו את זה, אני לא בכושר הכי טוב"

נבחרת ישראל פתחה היום (חמישי) את דרכה ביורובאסקט 2025, עם ניצחון 71:83 חשוב ביותר על איסלנד שאתגרה את החבורה של אריאל בית הלחמי. מי שהובילו את הישראלים הם רומן סורקין עם 31 נקודות ודני אבדיה עם 20 נקודות – בדרך כאמור לתוצאה יקרה להמשך הטורניר.

ים מדר שקלע 7 נקודות, דיבר עם תום ההתמודדות: “שמח שעשינו את העבודה, היה לנו מאוד חשוב לבוא ולנצח את המשחק הראשון. זה ייתן לנו המון ביטחון להמשך”. על המחצית הראשונה, בה הנבחרת התקשתה להרשים: “בחצי הראשון הייתה התרגשות וכולם הרגישו את זה, היה לחץ וידענו כמה זה חשוב לפתוח את האליפות עם ניצחון נגד היריבה הזו”.

על מה הוא אמר לרומן על המופע שלו: “אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת היום, גם דני אבדיה וגיא פלטין. כולם עשו את ההכנה הכי טובה שאפשר, אני מקווה שהוא והאחרים ימשיכו ביכולת הזו”. עוד על הלחץ: “היה לחץ כמו שאמרתי גם בהכנה למשחק. אנחנו לא צריכים להתרומם יותר מדי, אלא להמשיך לראות ווידאו ולתקן את הטעויות. יש לנו הרבה דברים לתקן. אני כן שמח מהניצחון, אבל אנחנו ממשיכים קדימה”.

רומן סורקין חוגג (FIBA)

על איך הוא מרגיש מבחינה פיזית: “אני לא בכושר האישי הכי טוב שאני יכול, מטעם הדברים, זה נורמלי. אני לא מנסה לקחת על עצמי יותר מדי, אני מנסה לראות איך אני מרגיש במשחק ועל פי זה לקחת על עצמי. אני מנסה לעשות את הנבחרת יותר טובה”.

על איך זה היה לשחק שוב עם אבדיה: “הכי כיף, אני מאוד מאוד אוהב אותו. לדעתי הוא יכול להיות אפילו הרבה יותר טוב. אנחנו צריכים ללמוד מהדברים ולתקן, זה רק משחק ראשון. המשחק הבא מול פולין יהיה מאוד קשה”. על האוהדים: “אני שמח שהם הגיעו ונתנו את האווירה טובה מאוד, כולם מדברים על לשמח אותם ואת אלה שבבית”.