 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
276-1061גרמניה1
270-941ליטא2
290-931פינלנד3
193-901שבדיה4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
183-691ספרד 3
191-641קפריסין4
00-00איטליה 5
00-00יוון6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
183-711איסלנד3
192-641בלגיה4
00-00פולין5
00-00סלובניה6

"היה לחץ והרגישו את זה, אני לא בכושר הכי טוב"

ים מדר אחרי הניצחון 71:83 של נבחרת ישראל על איסלנד: "התרגשנו בחצי הראשון, מנסה לקחת על עצמי מה שאפשר". משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
ים מדר זורק לסל (FIBA)
ים מדר זורק לסל (FIBA)

נבחרת ישראל פתחה היום (חמישי) את דרכה ביורובאסקט 2025, עם ניצחון 71:83 חשוב ביותר על איסלנד שאתגרה את החבורה של אריאל בית הלחמי. מי שהובילו את הישראלים הם רומן סורקין עם 31 נקודות ודני אבדיה עם 20 נקודות – בדרך כאמור לתוצאה יקרה להמשך הטורניר.

ים מדר שקלע 7 נקודות, דיבר עם תום ההתמודדות: “שמח שעשינו את העבודה, היה לנו מאוד חשוב לבוא ולנצח את המשחק הראשון. זה ייתן לנו המון ביטחון להמשך”. על המחצית הראשונה, בה הנבחרת התקשתה להרשים: “בחצי הראשון הייתה התרגשות וכולם הרגישו את זה, היה לחץ וידענו כמה זה חשוב לפתוח את האליפות עם ניצחון נגד היריבה הזו”.

על מה הוא אמר לרומן על המופע שלו: “אני חושב שהוא עשה עבודה מצוינת היום, גם דני אבדיה וגיא פלטין. כולם עשו את ההכנה הכי טובה שאפשר, אני מקווה שהוא והאחרים ימשיכו ביכולת הזו”. עוד על הלחץ: “היה לחץ כמו שאמרתי גם בהכנה למשחק. אנחנו לא צריכים להתרומם יותר מדי, אלא להמשיך לראות ווידאו ולתקן את הטעויות. יש לנו הרבה דברים לתקן. אני כן שמח מהניצחון, אבל אנחנו ממשיכים קדימה”.

רומן סורקין חוגג (FIBA)רומן סורקין חוגג (FIBA)

על איך הוא מרגיש מבחינה פיזית: “אני לא בכושר האישי הכי טוב שאני יכול, מטעם הדברים, זה נורמלי. אני לא מנסה לקחת על עצמי יותר מדי, אני מנסה לראות איך אני מרגיש במשחק ועל פי זה לקחת על עצמי. אני מנסה לעשות את הנבחרת יותר טובה”.

על איך זה היה לשחק שוב עם אבדיה: “הכי כיף, אני מאוד מאוד אוהב אותו. לדעתי הוא יכול להיות אפילו הרבה יותר טוב. אנחנו צריכים ללמוד מהדברים ולתקן, זה רק משחק ראשון. המשחק הבא מול פולין יהיה מאוד קשה”. על האוהדים: “אני שמח שהם הגיעו ונתנו את האווירה טובה מאוד, כולם מדברים על לשמח אותם ואת אלה שבבית”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
