איגוד השחייה עתר נגד הקנס שקיבל מהאוצר

איגוד השחייה הגיש עתירה מנהלית נגד משרד האוצר ומשרד התרבות והספורט על הקנס שהטילה עליו המדינה בגובה של 1.69 מיליון שקלים, בעקבות איחור חד פעמי בהגשת דו״ח כספי. העתירה הוגשה היום (חמישי) לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים באמצעות עו״ד אוהד כהן, שביקש לבטל את הקנס או להפחיתו לעונש מידתי יותר.

כזכור, הכל החל כאשר האסיפה הכללית של איגוד השחייה לא אישרה את הגשת הדו״ח הכספי של הארגון לרשם העמותות, מסמך שנחוץ על מנת לקבל אישור ניהול תקין שמאפשר קבלת תקציבים מהמדינה. זה קרה בתקופתו של היו״ר מיקי חליקה, שסיים את דרכו בראשות האיגוד לאחר מכן. בעקבות זאת, משרד האוצר הטיל על איגוד השחייה קנס בגובה של 1.47 מיליון שקל.

בגלל מצבו הפיננסי של הארגון, היו״ר החדשה עדי ביכמן ביקשה להפחית את גובה הקנס ולפרוס אותו לתשלומים כדי להימנע מקריסה כלכלית של איגוד השחייה, אך משרד האוצר הסכים לפרוס את הסכום לתשלומים בתוספת הצמדה וריבית, כך שהסכום גדל ל-1.69 מיליון שקל. אם גובה הקנס יישאר על כנו, איגוד השחייה עלול לסיים את שנת 2025 בגירעון ויהיו לכך השלכות קשות שייתכן ויובילו להפסקת פעילותו.

עו”ד אוהד כהן ביקש מבית המשפט את “ביטול ההחלטה המנהלית, שאינה מידתית ואינה סבירה, של אגף החשב הכללי במשרד האוצר על הטלת קנס כספי עצום לחובת האיגוד על סך 1,690,831 שקל שהוטל בגין איחור חד פעמי, בן כ-42 ימים בלבד בסך הכל ומתוכם 28 ימי עסקים בלבד, בהגשת דו״ח כספי חתום לשנת הפעילות 2022 כדרישת פיקוח בלבד”.

עו״ד אוהד כהן (יח"צ)

נציג האיגוד טען כי ״במשך כל שנות פעילותו, עשרות שנים, האיגוד מקפיד לעמוד בכל הבקשות, הכללים והתקנות של משרד האוצר, משרד התרבות והספורט ורשם העמותות, ופועל באופן מקצועי וללא רבב בהגשת הדו"חות הכספיים במועדם. עד לעניין זה, לא הייתה כל תלונה בנושא״.

עו”ד כהן ציין: ״בתאריך 18.1.24 התכנסה האסיפה הכללית לאישור הדו”חות הכספיים לשנת 2022, שאושרו על ידי ועדת הכספים, ועדת הביקורת וההנהלה, ואף הוגשו למרכבה חודש וחצי לפני כן ב-25.11.2023, אך בשל קושי להגיע להסכמות לקבלת רוב במנדטים בין האגודות הדו״ח לא אושר באסיפה הכללית.

“האיגוד קיבל שני אישורים בלבד לדחיית המועד להגשת המסמכים, האחרון שבהם 15 בינואר. בחלוף כמה שבועות בסופו של דבר התקבל רוב באיגוד. למרות שהוגש באיחור קל, לאחר שתי דחיות המועד, המדינה דרשה להטיל קנס על האיגוד על בסיס כל התקציב שקיבל והשתמש ב-2022”.

לדבריו, בפנייתו לבית המשפט: “יו״ר האיגוד החדשה עדי ביכמן פעלה להפחית את גובה הקנס, גם הוועד האולימפי ומשרד התרבות והספורט פנו לחשב הכללי והמליצו לו לוותר על הקנס, אך בסופו של דבר נקבע כי יוטל קנס בסך של 1,690,831 שקל, כ-20% יותר מגובה התקציב שקיבל האיגוד מהמדינה בשנה שעברה. בלית ברירה, האיגוד ביקש לחלק את הקנס לתשלומים על מנת שלא להביא את האיגוד לקריסה כלכלית. משרד האוצר התרצה והתיר את פריסת החוב בתוספת הצמדה וריבית״.

עו״ד כהן אמר כי באיגוד השחייה רואים ״חוסר מידתיות וחוסר סבירות שבין 1,690,831 שקל לבין איחור קטן וחד פעמי של עשרות ימים בודדים בהגשת הדו״ח שמטרתו פיקוח ובקרה בלבד בשל ‘נסיבות מיוחדות’ שקרו. מדובר בסכום עתק, כך שלקח לאנשי האיגוד זמן רב לעכל את גודל הנזק״.

נבחרת ישראל בשחייה אומנותית (סימונה קסטרווילארי. איגוד השחייה)

לטענתו, על פי הנהלים, “בעבור הפרה חמורה יותר כמו איחור בהגשת מסמכים לבקשת תמיכה חדשה, מוגבל הקנס עד 300,000 שקלים בלבד או 15%, לפי הנמוך מביניהם. נדרש קשר כלשהו בין גובה ההפרה וחומרתה לבין הסכום הכולל שיכול המוסד להינזק בו. עתירה זו נועדה מתוך זעקת צדק אמיתית, ממש כפסע לפני ייאוש, מתוך מחויבות אמיתית לספורט הישראלי ולייצוג העולמי בתקופה כה קשה ומאתגרת”.

איגוד השחייה ביקש מבית המשפט להתערב ולהורות על “ביטול הקנס או להמירו בעונש מידתי ותואם - באזהרה בלבד”