"המכתב של אופ"א על השלט היה חריג מאוד"

הכדורגל הישראלי במצב רגיש לנוכח המלחמה והקו הברור שנוקטת אופ"א אחרי שזו הציגה שלט: “הפסיקו להרוג ילדים ואזרחים”. בכל רגע הקבוצות והנבחרת עלולות להיזרק מהמפעלים השונים, וגם במסיבת העיתונאים שלו לקראת מולדובה ואיטליה, רן בן שמעון דיבר על חוסר הוודאות בנושא. ראש מערך ההסברה בהתאחדות לכדורגל, שלומי ברזל, דיבר על כל הסיטואציה בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE וגם על החלטת הנורבגים להעביר את ההכנסות מהמשחק מול ישראל לרצועת עזה.

היינו עדים להכרזה הנורבגית על כך שההכנסות מהמשחק נגד הנבחרת שלנו ייתרמו לטובת עזה.

“זכותם לתרום למי שהם רוצים, לעולם לא נתתי המלצות להתאחדות מסוימת מה לעשות עם הכסף שלה, אבל לא הבנתי מה הייתה הבהילות להוציא את ההודעה הזו, כי אנחנו לא משחקים בקרוב נגד נורבגיה. נשמח שהם יגנו את טבח השבעה באוקטובר או יקראו להחזרת החטופים ושיוודאו שהכסף לא הולך לארגוני טרור”.

איך ההיערכות של הנורבגים לקראת המשחק נגדנו?

”יש היערכות מיוחדת להגעה שלנו, אצטדיון של 26 אלף איש, יהיה פחות מ-3,000 מקומות”.

שחקני נבחרת נורבגיה (IMAGO)

לא הבנתי את בחירת המילים של בן שמעון בנוגע לסולומון, ‘מנור הוא שותף שלי’.

”רן התכוון לדבר שאמר לא מעט פעמים במסיבות העיתונאים שלו ואולי הפעם זה היה יותר בולט. רן סימן מראש את השחקנים שמבחינתו הם המובילים של הנבחרת, זה ברור לכולם. אף אחד לא מקבל יחס מועדף או שונה. אבל גם אם אתם הייתם צריכים לבחור את השחקנים הבולטים של הנבחרת אז מנור היה שם. הייתי מאוד בספק אם הוא יהיה בהתכנסות הזו כי לא הייתה לו הכנה אידאלית לעונה, אבל מנור בשיחות עם רן התעקש שאין מצב שהוא מוותר על הדבר הזה. זו אמירה שאומרת לשחקן: ‘אני מאוד מעריך את מה שאתה עושה’ ואת ההימור שאתה לוקח. יש שחקנים שהיו אומרים בסיטואציה כזו ‘תן לי להיות בקבוצה’ כדי לנסות להשתלב. אצל מנור זה קודם כל נבחרת ואז כל השאר”.

יש התראות או דברים כאלו באירופה לקראת המשחקים?

”לא ידוע לנו, אני לא מכיר התראות מיוחדות. עברנו משחקים באלבניה, בוסניה, צרפת. אנחנו מאוד גאים במה אנחנו מייצגים ולא מתביישים בכלום וזה בסדר שמופנות אלינו שאלות מדי פעם כמו איך זה לשחק בסיטואציה הזו. רן אמר שאם פעם היה לי חלום לאמן משחק ביתי של הנבחרת בישראל מול מגרש מלא, היום החלום שלי זה להמשיך להיות חלק מהתחרות. צמצמנו את החלומות שלנו לדברים יותר קטנים בשל המצב”.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

מה קורה עם השלט של ב”ש?

“המכתב שקיבלנו בעניין ב"ש היה חריג, כי המכתבים של אופ”א בדרך כלל מנומסים. הם אמרו שהם רואים בחומרה גדולה את מה שנכתב בשלט ושהם מצפים מאיתנו לפעול, כתבו: דעו לכם שזה לא מונע מהם לפעול. זה משפט שהם בדרך כלל לא כותבים. השלט הוסר מהר מאוד, אלונה ברקת הייתה מאוד נחרצת גם בהנהלת ההתאחדות לכדורגל וגם במכתב לאופ”א, אני לא מכיר החלטה נכון לעכשיו לגבי העונש”.

אלונה לא מבינה שאם ההתאחדות לא תראה שהיא נהגה בענישה כפי שצריך כלפי הפועל ב”ש, אופ”א יכולה להגיד ‘עבדתם עלינו באיך שטיפלתם בזה’ ואז יהיו צעדים חמורים יותר.

”ב”ש מבינה את חומרת הדברים, האמירה של אלונה הייתה מאוד ברורה, היא הייתה מאוד נחרצת”.