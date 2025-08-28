אבי פרץ: המצב עצוב, אנחנו הענף הכי בינלאומי

הספורט הישראלי במצב רגיש בעקבות המלחמה וזה לא פסח גם על הטניס. שישה טורנירי פיוצ’ר שהיו אמורים להתקיים בישראל בחודשים אוקטובר-נובמבר בוטלו כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, ובנוסף יש מחאות בקנדה נגד המדינה כשברקע מפגש גביע דייויס בין המדינות. יו”ר איגוד הטניס, אבי פרץ, דיבר על כך ב”שיחת היום”.

הטורנירים הבינלאומיים שהיו צריכים להיות בישראל מתבטלים.

”עצוב מאוד. אנחנו הענף הכי בינלאומי שיש, רוב השחקנים שלנו את התחרויות שלהם עושים בחו”ל, ואנחנו גם אוהבים לארח בארץ. היו אמורים להיות 6 פיוצ’רים גברים ו-6 לנשים, באוקטובר ונובמבר, היינו ערוכים עם תקציב של מיליון ש”ח שגייסנו, הכל היה מוכן, וקיבלנו בשבוע האחרון הודעה מה-ITF שלאור המצב בישראל התחרויות נדחות אחרי שהם עשו את הבדיקות שלהם”.

ומה אתה עונה להם?

”ניסיתי לענות, שלחתי כמה מיילים, הבהרתי שאנחנו מתנהלים כרגיל, שיש פה משחקים בכדורגל וכדורסל עם עשרות אלפי משתתפים, שמעל 70 אחוז מחברות התעופה טסות לישראל, אבל אנחנו רואים גם מה קורה עם קבוצות הכדורגל והכדורסל הישראליות בתחרויות הבינלאומיות. אני מאמין שברגע שתהיה הפסקת אש רשמית הכל יסתדר מהבחינה הזו”.

ביטולי הטורנירים הבינלאומיים בארץ

עד כמה זה פוגע בשחקנים?

”פוגע מאוד. הצלחנו לפחות לקבל אישור לעשות תחרות בספטמבר לנוער עם ישראלים בלבד, זו נחמת עניים. היו אמורות להיות פה עשרות תחרויות”.

נבחרת הדייויס צריכה לשחק בספטמבר בקנדה, צפויות להיות המון הפגנות. איך אתה מתמודד עם כאב הראש הזה?

”זה כאב ראש גדול, הכי גדול שהיה לי מאז שאני בתפקיד. אנחנו בקשר רציף עם השב”כ, הם אומרים שיש הרבה התראות, ייצאו איתנו הרבה סוכני שב”כ, סמויים וגלויים. אנחנו יודעים שיש הפגנות. בישיבת מועצת העיר שם דנו בנושא האם לארח אותנו או לא, והם החליטו שכן והוסיפו עוד 50 אלף דולר לתקציב, ככל הנראה לסידורי אבטחה. גם הישיבה הזו פוצצה ע”י פרו פלסטינים. אנחנו מקווים שזה ייגמר רק במחאות”.

יושב ראש איגוד הטניס אבי פרץ (עידו טביב איגוד הטניס)

יש לכם חשש גדול לקראת הנסיעה הזו?

”מבחינה מקצועית אנחנו אנדרדוג גדול, אבל הטניס פה הוא משני. אנחנו מגיעים להניף את הדגל, לא חוששים, נניף את הדגל גם ביציעים, נשמיע את התקווה. אני סומך על סידורי הביטחון והלוואי שזה ייגמר רק במחאות”.

מי מממן את הוצאות האבטחה?

”זה מכניס אותנו לגירעון גדול כי ע”פ החלטת ממשלה אנחנו מממנים את הטיסות והשהייה של הסוכנים. המדינה מממנת את סידורי האבטחה”.

דיברת עם השר זוהר?

”דיברתי עם הצוות שלו, בתחילת השבוע ננסה למצוא פתרון”.

עם כמה גירעון תסיים את 2025?

”אני לא אסיים את 2025 עם גירעון, אצלי אין דבר כזה גירעון”.