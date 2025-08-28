"ים מדר? אי אפשר לשמור עליו בחלוקת הדקות"

עם דני אבדיה והרבה ציפיות, נבחרת ישראל תפתח היום (חמישי) ב-15:00 את אליפות אירופה במפגש עם איסלנד. עוד לפני כן, אפיק ניסים התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על התקוות בכחול לבן, שחקני המפתח והטורניר שמצפה לנבחרת.

איך אתה מנתח את יחסי הכוחות לקראת המשחק היום מול איסלנד?

“אין להם ממש ספסל, זה היתרון שלנו, הניסיון, העומק, יש לנו הרבה שחקנים טובים. לא יהיה קל כי אף משחק ביורובאסקט לא קל, למרות שראינו אתמול הבדלי רמות בסרביה, אבל כמה חשוב לפתוח ברגל ימין”.

אריאל בית הלחמי הימר בכל הכוח על ים מדר. הוא לא שיחק הרבה זמן. אתה חושב שצריך לשמור עליו מבחינת חלוקת הדקות?

”יש מאמן שקיבל החלטה מסוימת ללכת עם ים למרות הפציעה ושהוא לא עשה הכנה מלאה. בבית כזה, שכל תוצאה יכולה להשפיע, אין לו יכולת או הזדמנות לשמור דקות, אולי אם נוביל בהפרש גבוה. אני לא חושב שיש פה עניין של לשמור דקות”.

אפיק ניסים (רועי כפיר)

מה זה לשחק ב-15:00 עבור שחקן כדורסל?

”שעה לא קלה, כי אתה לא יודע אם אתה עושה אימון בוקר או לא, לא יודע כמה לאכול. אבל כמו שנבחרת ישראל משחקת בשעה זו, אז גם איסלנד, זה הולך לשני הצדדים. הייתי מציע לשחקנים לאכול כמה שפחות, להישאר על בטן ריקה ולהגיע כמה שיותר חדים. אני סומך על כל הצוות שידעו לנווט את זה בצורה הנכונה בשביל להגיע למשחק בצורה הכי טובה”.

חוץ מאבדיה ומדר, מי אתה מצפה שיוביל את הנבחרת?

”יש לנו שחקני יורוליג כמו סורקין וגינת עם הרבה ניסיון, יובל זוסמן שגם שומר טוב ושחקן ברמה גבוהה שהיה ביורוליג. כולם מאחורי דני, חדר ההלבשה בריא וטוב, יודעים שהוא הכוכב שלנו, וכולם לצידו באנרגיות טובות. בסוף הכל יכול ליפול על משחק אחד או שניים. אני מקווה ומצפה שנעלה לשלב הבא”.

מה לדעתך תהיה התוצאה היום?

”אני חושב שהנבחרת תנצח בין 10 ל-12 הפרש. ההבדלים יותר גדולים בין הנבחרות, אבל במשחק ראשון יש התרגשות ויש חוסר ידיעה לגבי האיסלנדים ולגבי האווירה שתהיה באולם”.