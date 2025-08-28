כמה נק' הנבחרת תשיג ומי חסר בסגל הנוכחי?

פגרת הנבחרות הראשונה לעונת 2025/26 תחל אחרי המחזור של סוף השבוע הקרוב כאשר נבחרת ישראל תתארח אצל מולדובה ו’תארח’ את איטליה במסגרת מוקדמות המונדיאל בתחילת ספטמבר. המאמן הלאומי, רן בן שמעון, פרסם הבוקר (חמישי) את הסגל שנבחר לחלון המשחקים הקרוב.

