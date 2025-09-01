החיים שלו טוטי: מה אנדרדה יתרום למכבי ת"א?

ההעברה הגבוהה של ווסלי פטאצ'י לאלקמאר אחרי עונה אחת בלבד בליגת העל מעבירה מסר ברור. מכבי תל אביב יכולה להיות קרש קפיצה יעיל עבור שחקנים צעירים, בין היתר מדרום אמריקה. כדורגלנים וסוכניהם מבינים זאת כיום, וכך גם המועדון עצמו. החתמתו הצפויה של קרווין אנדרדה הוונצואלי היא ניסיון לשחזר את ההצלחה של פטאצ'י, זו השאיפה של כל הצדדים. כמו פטאצ'י, מדובר בשחקן שלא קיבל לאחרונה מספיק דקות בקבוצתו הברזילאית וחיפש אתגר חדש כדי להתקדם מקצועית. בניגוד לפטאצ'י שהגיע מסנטוס על תקן שחקן אלמוני, מדובר בשחקן מוכר בהחלט.

הקשר היצירתי רק בן 20, אך הוא הספיק לעשות לא מעט בקריירה שהתחילה באופן מקצועני לפני יותר מ-4 שנים. הוא בישל בקופה אמריקה, כבש שער חשוב באצטדיונה של בוקה ג'וניורס, הוכיח את עצמו בליגה הברזילאית הראשונה, ומשך תשומת לב של סקאוטים במשך זמן רב. למעשה, הוא נכנס לפנקסים רבים כאשר העיתון הבריטי גרדיאן כלל אותו ב-2022 ברשימת 60 הכישרונות הבולטים בעולם שנולדו בשנת 2005.

הניסיון הזה לחזות את העתיד לא תמיד מדויק בלשון המעטה, ולרוב קשה לאמוד את היכולות של שחקנים בני 16 או 17, אבל זו אינדיקציה מובהקת לגבי פוטנציאל. ביחד עם אנדרדה הופיעו ברשימה המדוברת של גרדיאן גם ארדה גולר, דזירה דואה, קנאן ילדיז ורוני ברדג'י שהוחתם זה עתה על יד ברצלונה. מבחינת מכבי תל אביב, זו הפעם השנייה בה היא רוכשת שחקן שנכלל במצעד הכוכבים הצעירים של גרדיאן, הראשון היה פארפה גיאגון שכיכב ב-2018 עם רודריגו, חביצ'ה קבראצחליה, מייסון גרינווד, קרטיס ג'ונס ואריק גארסיה. גיאגון לא יזכור את הקדנציה בישראל לטובה, כעת תורו של אנדרדה לנסות את מזלו.

לא זוכר לטובה את התקופה בארץ. פארפה גיאגון (איציק בלניצקי)

בגיל צעיר מאוד קיבל קרווין במשפחה את הכינוי טוטי, כך קראו לו גם בקבוצות הילדים בהן בלט כי היה הקטן והצנום ביותר. זה נשאר כך לתמיד, גובהו של אנדרדה 163 סנטימטרים בלבד, והוריו אוהבים לקרוא לו "הענק הקטנטן". הוא היה הכי זריז, הכי תחבולן וכדרר בין כולם במהירות מופלאה, אבל אהב במיוחד למסור. באקדמיה של דפורטיבו לה גואיירה, שנחשבת לאחת האיכותיות בוונצואלה, הוא נחשב לחניך המצטיין לאורך שנים, וכבר בגיל 16 הוקפץ לסגל הבוגר וערך הופעת בכורה בליגה הראשונה. אחרי שהבקיע בבעיטה חופשית, סיפר אנדרדה: "יש לי אובססיה לגבי כדורים נייחים, ואני מקפיד להישאר לעבוד עליהם אחרי כל אימון. כולם הולכים הביתה, ואני ממשיך לבעוט".

ב-2022 הוא כבר היה שחקן הרכב והפליימיקר המוביל של דפורטיבו לה גואיירה. הוא צורף לנבחרת עד גיל 20, וכלל לא מפתיע כי המומחים הדרום אמריקאים של גרדיאן בחרו לכלול אותו ברשימה היוקרתית. ב-2023 החליט הצוות המקצועי של לה גואיירה להסיט אותו מהמרכז לאגף השמאלי, וגם הניסוי הזה הוכתר בהצלחה לא מבוטלת. פורטלזה הברזילאית הייתה גאה מאוד להחתימו בהשאלה, ובמולדתו בירכו על המהלך – לכולם היה ברור שהוא בשל לעשות את הצעד הבא בקריירה.

קרווין טוטי אנדרדה (IMAGO)

2024 הייתה שנה מעולה עבור אנדרדה שהרשים בקבוצה הצעירה של פורטלזה, הוחתם באופן סופי תמורת כחצי מיליון יורו, חתם על חוזה ארוך טווח עד 2028, קיבל הזדמנויות רבות בהרכב, כבש 11 שערים וסיפק 6 בישולים בכל המסגרות, הלהיב את הקהל ונהנה מאשראי נרחב מהמאמן הארגנטיני חואן פאבלו ווייבודה. "הוא מצוין כאדם וכמנטור. אני לומד ממנו המון, והוא מעניק לי הרבה עצות טובות כיצד לשפר את המשחק", סיפר הקשר.

הוא הבקיע כבר בבכורה, אבל הרגע הכי גדול ומרגש במדי פורטלזה הגיע במאי 2024, כאשר הוא עלה כמחלף במשחק החוץ מול בוקה ג'וניורס בגביע סודאמריקנה (המקבילה של דרום אמריקה לליגה האירופית). הברזילאים פיגרו 1:0, והיה זה הוונצואלי שהציל אותם מהפסד עם שער שוויון דרמטי שסיים מהלך קבוצתי בדקה ה-90. כך הפך אנדרדה לאורח השני הכי צעיר במילניום הנוכחי שהבקיע במגרשה של בוקה, הוא עשה זאת חודש אחרי יום הולדתו ה-19.

כבש מול בוקה. קרווין אנדרדה (רויטרס)

במולדתו עקבו בעניין אחרי נסיקתו, וכלל לא הופתעו כאשר המאמן הלאומי, פרננדו באטיסטה הארגנטיני, בחר לזמן את הקשר לסגל הנבחרת לקופה אמריקה בקיץ שעבר. הוא נסע לטורניר בעיקר כדי להתאמן עם הכוכבים הבכירים וללמוד מהם לקראת העתיד, אבל במשחק האחרון בשלב הבתים מול ג'מייקה, כאשר העליה לרבע הגמר כבר הובטחה, שלח אותו באטיסטה לדשא. הנער נכנס לעמדת הפליימייקר ודקות ספורות הספיקו לו כדי לבשל לאריק ראמירס את השער השלישי בניצחון 0:3. לפיכך, יש לו אסיסט אחד במשחק אחד בטורניר גדול, הצלחה של 100 אחוזים בשלב זה. בוונצואלה אף מעריכים מאוד את כישורי המנהיגות שלו, והשחקן הכי נמוך בסגל עומד גם את סרט הקפטן בנבחרת עד גיל 20.

הייתה ציפייה כי התקדמותו של טוטי תימשך גם ב-2025, אך היא דווקא נעצרה. פורטלזה נקלעה למשבר בתחתית, האוהדים איבדו סבלנות, הוונצואלי איבד את הביטחון, ומספר דקות המשחק שלו ירד באופן משמעותי. במאי הגיע רגע השפל, כאשר פורטלזה הודחה מהגביע בפנדלים בידי רטרו הקטנטנה מהליגה השלישית. הקשר נכנס כמחליף, ראה את הבעיטה שלו בדו קרב נעצרת אצל השוער ושמע שריקות בוז לכיוונו. הוא ממש לא רגיל לכך, וכדור השלג השלילי רק הלך ותפס תאוצה.

ביוני פורסם בתקשורת הברזילאית כי הנהלת פורטלזה אמרה לאנדרדה שהוא יימכר אם תגיע ההצעה הנכונה. אוסטין מה-MLS הוזכרה כמועמדת להחתימו, וכך גם מספר מועדונים מברזיל, אך דבר לא הבשיל עד שמכבי תל אביב הגישה את ההצעה שלה. בתסריט האופטימי זו עשויה להיות הברקה בקנה מידה של פטאצ'י, ואף מעבר לכך, כי מדובר בשחקן צעיר מאוד שכבר הוכיח את עצמו ברמה גבוהה יחסית, והפוטנציאל שלו לא מוטל בספק. לאורך הקריירה, הוא הבקיע שערים ראוותניים, ניהל את המשחק עם מסירות חכמות לכל הטווחים, וסיפק למעריציו לא מעט רגעי קסם. הוא רק זקוק לליטוש אצל מאמן שיסמוך עליו, וז'רקו לאזטיץ' אמור לענות על ההגדרה הזו.

באופן טבעי אנדרדה יושווה אליו. ווסלי פטאצ'י (שחר גרוס)

העיתונאי הוונצואלי אנדרס ז'פס מספר: "קווין הוא פליימייקר עם נגיעה מעולה בכדור שיודע לבעוט ומתמחה במצבים הנייחים. הוא יודע גם לשחק באגף ולספק כדורי רוחב טובים. ההתחלה שלו בפורטלזה הייתה מצוינת, אבל הוא לא עמד בקצב ולא גילה יציבות השנה. הוא צריך לגלות התמדה ולהשתפר בכל הקשור ליכולת הגנתית, אבל יש לו עתיד ורוד. הוא אחד השחקנים הצעירים הכי טובים בוונצואלה".

העיתונאי הברזילאי ראנז'ל דיניז, שמסקר את פורטלזה, קובע: "יש לטוטי פוטנציאל יוצא מהכלל. הוא בועט מצוין מתוך הרחבה ומחוץ לרחבה, ויש לו מסירות מעולות. אחרי הגעתו לפורטלזה הוא היה פנטסטי, אבל המועדון המשיך להחתים שחקנים חדשים בכמויות גדולות מדי, והוא נדחק הצידה. לדעתי זה לא היה מוצדק. הוא יכול להיות קצת נמהר, ולא תמיד מקבל את ההחלטות הנכונות, אבל הוא רק בן 20, והכל עוד לפניו".

באופן כללי, אוהדי פורטלזה מגלים חוסר שביעות רצון קיצוני מהחלטות ההנהלה שמוכרת שחקנים במחירים נמוכים מדי לטעמם. הם בטוחים כי אנדרדה עשוי להיות שווה הרבה יותר מ-1.8 מיליון אירו שיקבל המועדון ממכבי תל אביב, ואם ההערכה הזו נכונה הרי שהצהובים יוכלו לעשות קופה נאה כאשר הקשר המוכשר ימשיך הלאה. זה עבד עם פטאצ'י, ומטרתו של טוטי צריכה להיות ללכת בדרכו של הברזילאי ולהתעלות עליו.