יום חמישי, 28.08.2025 שעה 10:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

סכנין במרוץ נגד הזמן להעביר שחקנים עד 12:00

הקבוצה מהמגזר, שעלתה בסגל חסר למחזור הראשון, תקווה להעביר את 11 שחקני הרכש לקראת אשדוד. אם זה יקרה, חסן חילו ועדן שמיר בתמונת ההרכב של מימר

|
שחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)
שחקני בני סכנין (רדאד ג'בארה)

אחרי שלא השכילה להעמיד סגל מלא לשרון מימר במשחק הליגה הראשון מול בית"ר ירושלים, בני סכנין נמצאת במרוץ נגד הזמן על מנת להעביר עד היום ב-12:00 לא פחות מ-11 שחקני רכש שטרם עברו בבקרה.

בסכנין רוצים להיות אופטימיים ולהאמין שהשחקנים או לפחות חלקם הגדול יעברו בבקרה ויוכלו לשחק במשחק הליגה הקרוב מול מ.ס אשדוד בחוץ. מי שיעמוד על הקווים במקומו של שרון מימר, שהורחק מול בית”ר, הוא עוזר המאמן ליאור ראובן. 

בקבוצה מקווים מאוד להכשיר את איאד אבו עביד להתמודדות החשובה. במידה והשחקנים יעברו בבקרה, חסן חילו ועדן שמיר נמצאים בתמונת ההרכב, כאשר בקבוצה ממגזר מודעים לחשיבות המשחק באשדוד. “מדובר במשחק מול יריבה לא קלה במגרש שלא ממש נעים לשחק בו. נהיה חייבים לחזור עם משהו ביד כדי לצאת לפגרה בראש שקט", אמרו בסכנין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מןנגןהכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו
הכל נשאר בגנים: מהלך אדיר של ריי בוזגלו נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */