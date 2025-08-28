סכנין במרוץ נגד הזמן להעביר שחקנים עד 12:00

אחרי שלא השכילה להעמיד סגל מלא לשרון מימר במשחק הליגה הראשון מול בית"ר ירושלים, בני סכנין נמצאת במרוץ נגד הזמן על מנת להעביר עד היום ב-12:00 לא פחות מ-11 שחקני רכש שטרם עברו בבקרה.

בסכנין רוצים להיות אופטימיים ולהאמין שהשחקנים או לפחות חלקם הגדול יעברו בבקרה ויוכלו לשחק במשחק הליגה הקרוב מול מ.ס אשדוד בחוץ. מי שיעמוד על הקווים במקומו של שרון מימר, שהורחק מול בית”ר, הוא עוזר המאמן ליאור ראובן.

בקבוצה מקווים מאוד להכשיר את איאד אבו עביד להתמודדות החשובה. במידה והשחקנים יעברו בבקרה, חסן חילו ועדן שמיר נמצאים בתמונת ההרכב, כאשר בקבוצה ממגזר מודעים לחשיבות המשחק באשדוד. “מדובר במשחק מול יריבה לא קלה במגרש שלא ממש נעים לשחק בו. נהיה חייבים לחזור עם משהו ביד כדי לצאת לפגרה בראש שקט", אמרו בסכנין.