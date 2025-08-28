בן שמעון: יכול לישון טוב גם בלי אצילי בנבחרת

עונת 2025/26 בליגת העל החלה בשבוע שעבר, אך כבר בשבוע הבא היא תיעצר לטובת פגרת נבחרות ראשונה לעונה, כאשר נבחרת ישראל תתארח אצל מולדובה ו’תארח’ את איטליה. אחרי פרסום הסגל הבוקר (חמישי), המאמן הלאומי, רן בן שמעון, דיבר לקראת צמד המשחקים במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

זה סגל ללא הרבה שינויים. אמרת שאתה הולך לדרך עם שחקנים שאתה רץ איתם. תסביר קצת.

”בכל סגל יש את המורכבויות שלו ואת הפרמטרים המקצועיים המשותפים לדרך. אנחנו על איזשהו קו של השחקנים שנמצאים בכושר הטוב ביותר בעינינו בכל עמדה מול שחקנים שאנחנו רואים אותם כשותפים לדרך גם אם הם בכושר פחות טוב או משחקים פחות. הם שותפים אמיתיים למטרות שלנו”.

מבחינת עומר אצילי, זה לא תלוי בך, אבל מבחינה מקצועית כמה אתה מתוסכל שהוא לא יכול לעמוד לצידך?

”אני לא מתוסכל, אני יכול לישון טוב בלילה גם בלי עומר אצילי בנבחרת. אימנתי אותו בבית”ר ואני אוהב אותו כשחקן וכאדם. כרגע זה לא רלוונטי בעיני ואני מתעסק במי שנמצא בסגל. אשמח שאצילי ימשיך להבקיע כי הוא בכושר מצוין”.

עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

יש פה הזדמנות לבוא ולהגיד ‘אנחנו יכולים להיות סגנים’.

”אני לא יכול להסכים יותר. יש לנו שאיפות גדולות, לנצח בשני המשחקים. יש משחק בחוץ מול מולדובה, משחק מורכב שצריכים לבוא אליו מוכנים. נרצה לבוא גם מול איטליה תחרותיים כדי להיאבק גם על המקום השני, זו אחת המטרות המרכזיות שלנו”.

דיא סבע בכושר פנטסטי, למה הוא לא בנבחרת? האם הוא רוצה להיות בנבחרת ולמה עידן טוקלומטי בצעירה ולא בבוגרת?

”הייתה לי שיחה עם סבע, אני מדבר איתו על בסיס קבוע. הוא מאוד רוצה להיות בנבחרת. כרגע הוא רק הגיע לטורקיה, סיכמנו ביחד בשיחה משותפת שלזימון הזה הוא לא יבוא ולזימונים הבאים הוא פתוח. כרגע זה לא נכון, לפעמים גם להביא שחקנים אם לא ישחקו דקות משמעותיות, שווה להשאיר אותם בקבוצות. הוא רק נכנס לעניינים בטורקיה. הוא פרוספקט עתידי לנבחרת והוא מאוד רוצה להגיע. טוקלומטי עושה אחלה התקדמות בארה”ב, עוקבים אחריו מקרוב, אבל אם הוא לא ישחק הרבה דקות, ואני חייב להבהיר את זה, כל שחקן זמין קודם כל לבוגרת, אבל העדפתי שישחק עם האולימפית דקות משמעותיות. בזמן המתאים נזמן אותו ואת דאפה, מבחינתי הם מועמדים לנבחרת”.

דיא סבע (אמדספור)

מה דעתך על כמות הזרים שיכולים להיות בנבחרות?

”יש בין קפריסין לישראל הרבה פרמטרים, אבל אענה עניינית. יש במהלך הזה חיובי ושלילי. החיובי זה שישראלים יצטרכו להתאמץ יותר, להיות יותר מקצוענים וחזקים ולעמוד בתחרות יותר גדולה, ויוכלו גם מצד שני לצאת לאירופה קצת יותר בקלות. הזמן יגיד כמה המהלך הזה נכון. יש תשלומים מיידיים של שחקנים כי מגיעים זרים, אבל זה אמור לדחוף את השחקן הישראלי גבוה למעלה ולהתחרות ברמות הגבוהות. אנחנו הולכים לשם בעולם, תחרות תמיד מושכת למעלה והזמן יגיד כמה המהלך הזה טוב.

רואים מה קורה לספורטאים ישראלים בחו”ל, זה משהו שעולה וצף בחו”ל?

”חייבת להיות היערכות לזה, אין ספק שניתקל בתופעות שליליות, אני תמיד אומר לשחקנים שאני מאמן כדורגל ושאנסה מאוד מצד אחד ללמד אותם להתמודד עם מה שלא בשליטתם, כי לטוב יש יותר כוח מהשלילה. קצת פחות מעניין מי עומד מולנו להפריע, אנחנו שליחים של העם ומי שיושבים פה ירצו לראות נבחרת עם גאווה גדולה שמשחקת. אני מאמין בכוח חיובי יותר מכוח שלילי. אני רוצה שנהיה מאוזנים מבחינת המוטיבציה והלהט כי זו תקופה אמוציונלית ואנסה מאוד לאזן את הדבר הזה בנבחרת”.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

מנור סולומון רק חזר לאימונים, הוא עם עתיד לא ברור והוא עדיין רוצה להוביל את הנבחרת. באיזה כושר הוא מגיע?

”מנור תופעה ייחודית. הכושר שלו לא נכנס למשוואה, הוא שותף שלנו. אני רואה אותו כשותף שלי להצלחות הנבחרת העתידיות, הוא מחויב לזה בצורה מלאה. יש לו דימוי מאוד חיובי בציבור הישראלי. אני עדיין חושב שאתם לא יודעים עליו מספיק. בשיחות אישיות זה עוד יותר חזק. ברור לי שהוא יצליח בגדול ובקרוב מאוד כי הלהט והדרך שלו היא אמיתית, נכונה וישרה והוא איתנו”.

למה עופרי ארד ודן גלזר לא זומנו אחרי ההצלחה בקייראט?

”ראיתי את המשחק שלהם והרגשתי גאווה גדולה ושמחה. זה גם הזמן להגיד להם מזל טוב על הישג יפה מאוד. הם מועמדים עתידיים להצטרף לסגל, כרגע יש לי שחקנים בעמדות שלהם שאני מעדיף מקצועית עליהם, אבל לכל כינוס יהיה את ההחלטות שלו. בעמדות האלה לדעתי יש לנו שחקנים יוצאים מן הכלל”.

עופרי אאד מול ליאם סקאלס (רויטרס)

ירדן שועה תרם לאחרונה בנבחרת, מה קורה לגביו?

”בכל פעם ששאלו אותי לגביו הוא נתן גול ניצחון, לגבי התרומה שלו הוא באמת ברמה גבוהה. לגבי ההתנהגות והמקרה שהיה, העונש שלו נגמר, הוא לא נכנס לנבחרת תחתת עונש והוא כמובן זמין ומבחינה מקצועית אני מזמן אותו. היו לי איתו שיחות, יש חלקים בהתנהגות שלו שלא אהבתי והבהרתי לו את זה, הבהרתי שיש סטנדרט לשחקנים בנבחרת, הוא שחקן נבחרת לא רק פעם בשלושה חודשים אלא 24 שעות ביממה. יש סטנדרטים שמאוד נקפיד עליהם והבהרתי לו את זה בצורה ברורה. זה לא פוגע בזימון שלו, הוא שחקן טוב וראוי לזימון. בנבחרת תחתנו וא מתנהג יוצא מן הכלל ואני מקווה שימשיך ככה”.

ירדן שועה (שחר גרוס)

איך אתה רואה את זה ששוב דניאל פרץ לא שוער ראשון, והפעם בהמבורג?

”חזרתי מביקור אצל השחקנים האלה, יש שחקנים שאני מרגיש שיש לי תפקיד גדול בחיזוק שלהם ודניאל הוא לא אחד מהם. לידו אני מנסה לעזור כמה שאני יכול, הרבה פעמים אני מתחזק ממנו ולא מחזק אותו. המבורג זה מועדון עם 50,000 מנויים, מהבונדסליגה, במה אחת הגדולות באירופה. הוא משחק ברמות הגבוהות ועם כל זה שהייתה לו ציפייה גדולה, הוא לא שיחק. הוא צריך להתמודד עם הדבר הזה, יש לו צוותים מקצועיים מאוד בהמבורג, אין לי ספק שהוא יהיה שוער ראשון השנה. אני סומך עליו מקצועית. יהיו שחקנים שישחקו יותר ופחות, אנחנו נבחר, מי שבתקופה פחות טובה נרצה לקרב לנבחרת כדי לתת לו את הבמה הזאת כדי שיחזור לכושר טוב ולבמה המרכזים”.

דניאל פרץ (IMAGO)

בעמדת המגן הימני, עד כמה עילאי פיינגולד היה קרוב לזימון?

”זה לא בעקבות המקרה שהיה לנו, הוא ילד יוצא מהכלל, המקרה הזה עבר ונמחק מהרקורד, לא סוחבים שום דבר אחורה. הוא עושה אחלה התקדמות. ולגבי אלי דסה, זו לא רק המנהיגות. הוא גילה יכולות מקצועיות יוצאות מהכלל, הוא שותף שלנו לדרך, בדיוק כמו מנור. הוא צריך להיות קרוב לנבחרת, זה הרבה מעבר למה שהוא נותן על המגרש, וגם שם הוא נותן. לא הייתה לי התלבטות לגביו. גם השחקנים האחרים שזומנו כרגע מועדפים על עילאי מקצועית נטו, אבל גם הוא נמצא במעקב ובראייה שלנו וכרגע זו הבחירה המקצועית שלי”.

ההופעה האחרונה של קניקובסקי הייתה מול איטליה בנובמבר. מה הסיבה שהחזרת אותו?

”הסברתי את זה בכינוסים הקודמים, יש תחרות על העמדה הזו, בקישור יש שחקנים יוצאים מן הכלל, יש כל מני תקופות. את גבי ראיתי מהיום הראשון כשותף מקצועי ואישי. הייתי איתו בקשר כל התקופה, הוא ראוי לזימון, הוא הלך לאתגר חדש ומילא את עצמו באנרגיות נוספות וחדשות”.

גבי קניקובסקי (IMAGO)

אנחנו בתקופה רגישה בכדורגל הישראלי, מה דעתך על השלט של אוהדי באר שבע?

”זו קלישאה, אבל צריכים להיות חכמים בתקופה הזו ולא צודקים. לכל דבר יש משמעויות גדולות מבחינתנו ובטח בסביבה שלנו. צריכים להיות כמה שיותר חכמים. בכל הכינוסים הקודמים, תמיד הייתה לי שאיפה גדולה לשחק בישראל. זה היה החלום הגדול, עם 30-40 אלף איש. זה הדבר שהכי רציתי. היום השאיפה היא שרק נישאר בתחרות. אני יודע מי מחזיק את זה עם האצבעות בסכר, שינו וההתאחדות עושים מאמץ אדיר כדי שרק נישאר בתחרויות האלה. אני כל הזמן מתעניין ושואל. אני מאוד על זה, אז צריכים להיות מאוד חכמים והשאיפה היא להישאר בתחרויות ולהיות בהן הכי תחרותיים”.

אוהדי ב”ש קראו להשמדת אופ”א, יש משהו שהוא צודק בשלט הזה?

”לא רלוונטי, ראה את תשובתי הקודמת”.

השלטים של אוהדי הפועל באר שבע נגד אופ"א (רדאד ג'בארה)

דין דוד ונטע לביא, מדוע לא זומנו?

”אני בקשר עם כולם, עם נטע הייתה לי שיחה ארוכה מאוד, נטע הגיע לקבוצה חדשה ביפן, הוא תמיד קרוב לסגל. הוא שחקן טוב ואישיות חזקה שנרצה לידנו, אבל זו הייתה החלטה משותפת יחד איתו, כי אנחנו לא בטוחים על דקות המשחק שיקבל. החלטנו שזה יהיה לא נכון עבורו, ולגבי הכינוסים הבאים הכל פתוח”.

נבחרת הכדורסל מתחילה את היורובאסקט, מה אתה חושב?

”רואה מהם אנרגיות מדהימות, הם מחוברים מאוד לעם. מאחל להם הצלחה גדולה מאוד. זה של כולנו, זה מדהים שהתחרויות שלנו ושלהם קרובות. יש שם חבר’ה מדהימים ופטריוטים וכמו להם גם לנו יש תפקיד גדול מאוד. אני סומך עליהם מקצועית ומאוד מחובר אליהם בגלל החיבור שלהם לקהל. הם מבינים טוב את התפקיד שלהם, גם אצלנו יש חבר’ה ברמה גבוהה שמבינים את המורכבות של התקופה. יש פה משהו יותר גדול מאיתנו”.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

דיברת על האיום שירחיקו אותנו מאופ”א. עד כמה אנחנו חוששים שזה יכול לקרות?

”אני לא רוצה לייצר סרטים שחורים. מתכונן לכל תרחיש, אבל רוצה לעשות את מה שבידיים שלנו ובשליטה שלנו. קשה לי להגיב על מה שלא בשליטתנו, לא רוצה להכניס סרטים שחורים. מקווה שיש מי שמכוון את הדרך שלנו ונתמודד עם כל מה שבא”.